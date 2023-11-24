青龍獎／鄭有美拿下影后！湯唯送上深深擁抱 2女神同框畫面超美
南韓第44屆《青龍電影獎》今（24）日登場，本屆「最佳女主角」由《鬼夢遊》鄭有美奪得，她從上一屆的影后湯唯手中拿下獎盃，湯唯也給予深深的擁抱，畫面唯美又感人。此外，鄭有美下台前，不忘向金憓秀告白，她透露會當上演員，全是因為金憓秀的關係。
記者陳雅蘭／綜合報導
鄭有美上台時緊張到頻頻嘴抖，感言數度無法完整講出；下台前更不忘跟身兼主持人的金憓秀喊話告白，她表示如果10年前沒有遇到金憓秀，自己或許就不會當演員，能站上青龍獎的舞台，全都是託金憓秀的福，「我以後還是會繼續支持您的，辛苦了！」
本屆入圍「最佳女主角」的還包含：《塑料房子》金瑞亨、《神鬼海底撈》金憓秀、《水泥烏托邦：末日浩劫》朴寶英、《神鬼海底撈》廉晶雅。
「第44屆青龍電影獎」得獎名單：
最佳電影：《神鬼海底撈》
最佳導演：嚴泰華／《水泥烏托邦：末日浩劫》
最佳男主角：李炳憲／《水泥烏托邦：末日浩劫》
最佳女主角：鄭有美／《鬼夢遊》
最佳男配角：趙寅成／《神鬼海底撈》
最佳女配角：全余贇／《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》
最佳男新人：洪思彬／《禍亂：地下秩序》
最佳女新人：高旻示／《神鬼海底撈》
最佳新人導演獎：安兌鎮／《晝盲神探》
最佳劇本：丁朱里／《陰影下的她》
攝影照明獎：金泰京、洪勝哲／《晝盲神探》
剪輯獎：金鮮珉／《晝盲神探》
美術獎：鄭利真／《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》
技術獎：陳宗賢／（VFX）《逃出寧靜海》
音樂獎：張基河／《神鬼海底撈》
人氣獎：宋仲基、金宣虎、朴寶英、趙寅成
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