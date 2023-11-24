直擊／金石堂信義店11/26熄燈老客人嘆「可惜」　今明開到12點　

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金石堂信義店預計11月26日結束營業，電腦有大量的書籍特價，像是6本500元、3本500元、7.9折等。實際在店內查看，特價的書籍書況都相當不錯，且包含翻譯小說、心靈勵志、商業財經等各類都有，還有兒童玩具、文具等都有折扣，讓不少人搶在結束營業時用新台幣幫忙下架。
記者實際走訪，店內從1~4樓的賣場，在上班時間，幾乎每一層樓都有10位以上的顧客正在挑書。其中一位老客人江小姐，拉著剛從國外回台的友人一起前來選書，兩人一口氣選了3大疊，還拿起籃子準備繼續選。
江小姐感嘆說：「真的好可惜，都挺過了疫情，才剛看到人潮回流到永康商圈，就聽到要歇業的消息。」江小姐也用行動力挺，近兩週已經買了30多本，打算趁著最後幾天慢慢的挑自己想要的書。對於店內的員工的敬業，她感動的說「都已經是最後幾天了，這邊一點都沒有結束營業的雜亂感，員工還是持續整理書籍，而且很專業，都能儘可能地幫民眾找到想要的書。」
還有一位鄰居老客人，見她慢慢的逛著書店，老鄰居說從她國中開始就有這間店了，從少女一直到頭髮斑白，很習慣看到家裡附近有這間店，聽到書店要熄燈，想把握最後這幾天來走走看看。她說，「其實也沒有特別想買什麼書，就是來走一走，回憶一下自己的童年回憶。」
鄰居客人還分享小時候的趣事，「以前都會逛到店家放費玉清的晚安歌才回家，然後到了12月就會聽到『jingle bell～jingle bell』以前英文不好，一直不懂為何在唱『天公伯～天公伯』還叫我哥哥來聽，長大一點才知道是唱英文。」在這邊的老客人都正在把握最後的幾天，回憶自己那段單純的幸福。
走到了一樓，和店員攀談，店員說金石堂信義店已經有35年，她在這邊工作已經20多年了，問她離開前會想買哪一本書嗎？她苦笑地搖搖頭說「不了，我每天都在摸！」店員說，其實這幾天有很多老客人回來，有人不捨、有人祝褔，還有人用新台幣幫忙下架，「有客人一口氣買了2萬元，超過200本書一口氣載走。」讓她默默覺得很暖心。
金石堂官方之前也公開表示，目前大型店已非發展策略，明年仍有展店計畫，目標增加5~10家店，但會縮小營業坪數，線上購物與實體門市的整合力是一大關鍵。金石堂在2001年全盛時期全台曾有100多間店，但近年陸續結束營業，若算上信義店，則只剩下33家。