藍白不合歹戲拖棚成鬧劇 矢板明夫︰侯友宜是演員、朱立倫是導演
2024年台灣總統大選藍白合宣告破局，今（24）日國民黨推出侯友宜搭趙少康、民眾黨則由柯文哲配吳欣盈，一行人昨日在君悅飯店齊聚一堂最終不歡而散，對此，日本資深媒體人矢板明夫認為，「好像看了一部漫長又無聊的電視連續劇，既不是喜劇，也不是悲劇，只能說是一場鬧劇」。
記者倪浩軒/綜合報導
矢板明夫晚間在臉書發文表示，台灣總統大選之前在野黨「歹戲拖棚」的整合，終於結束了。「好像看了一部漫長又無聊的電視連續劇，一直在鋪墊，沒有高潮、沒有淚點（演員有哭，觀眾沒有）、反反覆覆。最後有一個幾大主角齊聚一堂的大場面，卻不歡而散、匆匆收場。既不是喜劇，也不是悲劇，只能說是一場鬧劇」。
接著矢板明夫分享了中央社對3位候選人的簡歷介紹，矢板明夫指出，在日本，所有主要媒體刊登的候選人簡歷，基本上都是候選人自己寫的，或者是助理寫好後，經由本人確認過的。
矢板明夫進一步分析3人的簡歷，在賴清德的部分，「有『成大醫院醫師』，特地突出成大，也許是想強調和台南的淵源；沒有提『副總統』，或許認為這段經歷只是一個過渡？」
在柯文哲的部分，矢板明夫認為，「強調了『和民進黨合作』和『綠白分手』這兩段經歷。說明了柯文哲和民進黨有孽緣，或許是想增加藍營選民的好感？」
而在侯友宜的部分，矢板明夫則評價，「短短幾十個字裡，卻專門提到了『時任新北市長朱立倫』。或許說明了朱立倫對侯來說非常重要。確實，在這次藍白整合劇中，侯友宜是演員，朱立倫是導演」。