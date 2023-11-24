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論文遭助理控抄襲　謝志忠要江啟臣「像個男人」別趁上台前搞突襲

▲國民黨立委江啟臣發言人王昱翔在臉書質疑，民進黨立委參選人謝志忠的碩士論文涉嫌抄襲。（圖／翻攝王昱翔臉書，2023.11.24）
▲國民黨立委江啟臣發言人王昱翔在臉書質疑，民進黨立委參選人謝志忠的碩士論文涉嫌抄襲。（圖／翻攝王昱翔臉書，2023.11.24）

記者顏幸如／台中報導

國民黨立委江啟臣競總發言人王昱翔晚間在臉書質疑，江的對手民進黨立委參選人謝志忠論文涉嫌抄襲，要求賴清德徹底解決民進黨內學術倫理問題。謝志忠在競選總部成立後，拿出2份碩士論文的比對資料，強調自己的論文超嚴謹，駁斥王昱翔抹黑，還喊話江啟臣「像個男人」，別派人在他上台前搞突襲。

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民進黨中8選區（豐原、新社、石崗、東勢、和平）立委參選人謝志忠今（24）日晚間成立競選總部，由總統候選人賴清德為他站台助講，賴清德事前通知媒體，將在上台前接受訪問。立委江啟臣服務處發言人王昱翔晚傍在臉書發文，指謝志忠的碩士論文大量抄襲2004年黃千容碩士論文「立法委員選制改革困境─地方政治菁英認知與態度之研究」。

王昱翔在臉書貼出多張對照圖，指出除了內文，連引註也是複製貼上，他身為東海人以論文抄襲為恥，謝志忠不只無視學術倫理和個人誠信，更破壞學校的學術聲譽。今晚賴清德為謝志忠站台助選，同場的還有論文抄襲被撤銷學位的鄭文燦，「請問賴清德主席是來挺抄襲嗎？」並指此事試驗賴清德的學倫標準和誠信，賴清德應要求謝志忠好好面對，若不處理就是縱容抄襲，不只敗壞學風，更是破壞選風。

▲謝志忠拿出系統比對資料，強調自己的論文內容非常嚴謹。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.24）
▲謝志忠拿出系統比對資料，強調自己的論文內容非常嚴謹。（圖／記者顏幸如攝，2023.11.24）
賴清德受訪時果真被問及此事，他表示應由當事人先行對外說明。謝志忠則在賴清德離開後拿出準備好的手板說明，表示自己東海大學公共行政碩士、中興大學農業企業管理碩士的論文，經系統比對後，東海大學的碩士論文只有7%、中興大學的碩士論文只有8%與其他論文相同。

謝志忠說，寫過論文的人都知道，這樣的比例是超嚴謹。他批評王昱翔的指控根本是抺黑，還刻意挑他競總成立、自己快上台演說時丟出爆料貼文。謝志忠喊話要求江啟臣「像個男人」，自己站出來指控，不要派別人出來搞突襲。

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