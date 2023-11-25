黑色星期五咖啡優惠！全家今起拿鐵「買1送1」　7-11買2送2可寄杯

週末限2天！全家拿鐵、泡麵買1送1　7-11氣泡咖啡買2送2、可寄杯

▲今（25）起至週末（26日）限定，全家單品拿鐵買1送1，還有牛奶糖雪糕、農心泡麵買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲今（25）起至週末（26日）限定，全家單品拿鐵買1送1，還有牛奶糖雪糕、農心泡麵買1送1優惠。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（25）起至週末（26日）限定，全家單品拿鐵買1送1，還有牛奶糖雪糕、農心泡麵買1送1優惠；7-11至11月26日前，門市有濃萃美式、黑糖珍珠撞奶買2送2，至於APP寄杯咖啡有雞尾酒風味氣泡咖啡買2送2，還有特大杯拿鐵／特大杯美式，任選買5送2，單杯原價最高70元、特價50元。

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🟡全家

📍門市｜11月24日至11月26日

◾大杯單品拿鐵買1送1優惠（原價110元、特價55元）

◾霜淇淋第二件10元優惠，限用全盈+PAY支付，原價49元、特價25元

📍APP｜11月24日至11月26日

◾acer宏碁能量飲料（原價49元、特價25元）

◾森永牛奶糖珍珠雪糕（原價38元、特價19元）

◾浪味仙田園蔬菜風味（原價30元、特價15元）

◾農心爽口海鮮味烏龍麵（原價49元、特價25元）

▲全家黑色購物節有拿鐵買1送1，以及雪糕、烏龍麵買1送1優惠。（圖／全家）
▲全家黑色購物節有拿鐵買1送1，以及雪糕、烏龍麵買1送1優惠。（圖／全家）
🟡7-11

📍門市｜今起至11月26日

◾濃萃美式買2送2（原價50元、特價25元）

◾黑糖珍珠撞奶買2送2（原價60元、特價30元）

◾大杯精品美式買2送1（原價100元、特價67元）

◾全品項大杯思樂冰享買1送1，限用icash2.0、icash pay支付（原價39元、特價20元）

◾哈燒現烤專櫃，指定品項任選買1送1，可選日式烤翅2入（原價39元、特價20元）、香辣炸雞球（原價49元、特價25元）、香酥雞塊（原價45元、特價18元）、韓式起司熱狗（原價55元、特價28元）、美式大熱狗（原價50元、特價25元）

▲7-11​​​​​​​全品項大杯思樂冰享買1送1，限用icash2.0、icash pay支付。（圖／7-11提供）
▲7-11​​​​​​​全品項大杯思樂冰享買1送1，限用icash2.0、icash pay支付。（圖／7-11提供）
▲7-11「現烤哈燒專櫃」限時指定品項買1送1。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11「現烤哈燒專櫃」限時指定品項買1送1。（圖／7-ELEVEN提供）
📍APP｜今起至11月29日

◾雞尾酒風味氣泡咖啡（莫西多、白色佳人）任選買2送2，單杯原價99元、特價45元（5折）

◾To b. by agnès b.經典冰可可 4杯260元，單杯原價99元、特價65元（66折）

◾風味系列指定熱飲任選買5送2，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵，單杯原價55元、特價40元（73折）

◾特大杯拿鐵／特大杯美式，任選買5送2，單杯原價70元、特價50元（72折）

◾香鑽水果茶買5送2．，單杯原價70元、特價50元（72折）

◾燕麥系列指定冰飲買5送2，燕麥奶茶／大杯燕麥拿鐵／黑糖珍珠燕麥奶，單杯原價75元、特價54元（72折）

▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
▲APP行動隨時取也有氣泡咖啡買2送2，同系列任選買2送2咖啡優惠。（圖／7-11提供）
🟡全聯

📍門市｜今起至11月26日

熱美式買1送1（原價25元、特價13元）

熱拿鐵買1送1（原價35元、特價18元）

▲全聯咖啡（全聯提供）
▲全聯美式、拿鐵即起至2024年1月4日前，每個週六、週日有買1送1優惠。（圖／全聯提供）

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