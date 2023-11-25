中國爆呼吸道疾病多重疫情 美駐日大使暗示北京坦承：別再騙了
中國多地近日爆發包含「支原體肺炎」（即肺炎黴漿菌）在內的呼吸道疾病疫情，其中以兒童狀況最為嚴重，許多醫院都人滿為患，甚至得排隊等上24小時才看得到病，一向對中國政策直言不諱的美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel），針對此事又在X平台上喊話，要北京積極與國際合作，不再欺騙和故意拖延。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《新聞周刊》等外媒報導，這波疫情給中國的醫療體系帶來龐大壓力，雖然沒有通報病危或死亡人數激增的情況，但感染人數之高，足以與2019年新冠疫情初爆發時相比，也引起其他國家擔憂，是否會釀成新一波傳染疫情。
為此，易曼紐在X平台上發文，聲稱：「中國最近爆發的肺炎疫情引發了嚴重問題，世界衛生組織（WHO）正在向他們提出詢問。現在是放棄新冠疫情欺騙和延誤的時候了，因為透明和及時的資訊足以拯救生命。」
易曼紐並表示，與國際社會全面合作不該是一種選擇，而是公共衛生的當務之急，好奇北京究竟會不會採取行動。
截至發稿時間為止，中國當局尚未回應易曼紐的言論，而世界衛生組織已正式要求北京提供更多資料，得知目前尚未發現任何異常的、新型病原體，或者是不尋常之臨床表現，而是支原體肺炎、腺病毒、流感等綜合起來造成這波疫情，世衛正密切關注有關情況，並與中國當局保持聯繫。