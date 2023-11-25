小S現身愛女生日趴！被問一句爆氣「人生最羞辱的一刻」：死孩子
主持天后小S與圈外人許雅鈞結婚後育有3女，昨（24）日是二女兒Lily（許韶恩）的16歲生日，小S特地為愛女舉辦生日派對，沒想到Lily竟然問媽媽「什麼時候要走？」小S氣喊「這是我人生中最羞辱的一刻！」
記者薛羽彤／綜合報導
小S慶祝女兒生日，先是在IG上曬出兩人合照，溫馨喊話「媽媽會永遠支持你、愛你」，過兩小時後，小S再度發文，並曬出哀怨的表情感嘆，女兒剛剛對她說：「mom～你什麼時候要走？」小S氣喊「這是我人生中最羞辱的一刻！」還開玩笑說自己可是國際巨星，「一般派對我是不會出席的！死孩子！」她強調明年不會再出席。
小S一番話笑翻不少人，有網友回應「因為生母林志玲要來了」，小S回覆「我要寄存證信函了喔」；其他人也紛紛表示，「因爲男友要來了啊」、「再不走林志玲要來了啦」、「mom~走之前記得買單」。
藝人潘若迪也有同感，在留言區分享自己和女兒的互動，「你算幸福了，我女兒叫我拿板凳，去大直幫她排隊寶可夢遊戲機，她去吃冰淇淋，快排到了再叫她，好歹我也是有氧天王欸。」笑翻眾人。
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