MLB／天使若搶不回大谷翔平 美記稱可追36歲重砲J.D. Martinez
洛杉磯天使（MLB）在今年自由市場是否能順利帶回「二刀流」大谷翔平仍是未知數，但大聯盟官方記者Mark Feinsand就在今（25日）建議，天使若確定無法將大谷翔平帶回球隊，可以考慮自由球員J.D. Martinez，他能頂替大谷所離隊的火力。
記者張志宇/綜合報導
記者Mark Feinsand指出，若是大谷翔平跟其他球隊簽約，天使需要找到一個合適的指定打擊，然而J.D. Martinez是不錯的人選，他在本季113場出賽繳出打擊率0.271、33轟、103分打點、WAR 1.9（代表Martinez能為球隊多贏1.9場勝利）的成績。
《MLB TRADE RUMORS》在今年自由市場各大位置排行預測中，J.D. Martinez則是在指定打擊位置中僅次於大谷翔平的最好選手，但記者Mark Feinsand也點出隱憂，認為J.D. Martinez不會想加入像天使一樣的「魚腩球隊」，畢竟J.D. Martinez也年滿36歲，追求勝利或許才是Martinez想要的。
但目前根據美媒透露，J.D. Martinez已經成為多支豪門球隊追求大谷翔平的備案，前東家波士頓紅襪也對以短約簽回Martinez抱持著開放態度，但最終仍還是要等到大谷翔平決定加盟哪隊，自由市場才會真正活絡起來。
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