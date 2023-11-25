中國大學生瘋直播！男大生猝死、 性暗示「擦邊球」亂象多

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至於直播地點，有的在餐廳，有的在寢室甚至教室，打著「女大學生掙學費」、「女大學生沒課」等名號，找話題和網友聊天並索取禮物。然而，大學生直播日常生活是有違反校規、侵犯隱私等疑慮的，特別是在宿舍、房間裡還有其他室友的情況下。
報導指出，為了流量和禮物，不少女大生在直播過程都出現「擦邊球」行為，除了容易觸犯平台直播規則，遭到警告、封號，再者直播是公開傳播，一旦被認定為傳播情色資訊，就可能違法；今年7月廣東河源就有1名25歲女主播因為在直播時開黃腔、做不雅動作，構成傳播淫穢訊息的罪名而被警方拘留。
重慶大學新聞傳播學教授張小強則分析，排除假冒大學生的主播，真正的大學生直播，要不是為了經濟收益，不然就是因為手機等3C產品太方便、個人有展示自我的心理需求等。其實大學生從事直播，若符合法律規定，學生權益能得到保障，不違背公序良俗，即使有些商業內容也無傷大雅，但若出現過度、侵犯隱私、低俗等問題，就應該被正確引導並管理。
不少中國民眾都支持「應該有專門部門管理，設立申訴管道」、「支持關閉打賞功能，網路乞討不是好兆頭」、「現在這個直播真是帶壞一代人，國家應該好好管理」；但也有人不以為然，認為：「說實話，她不擦邊，不暗示，就沒人看」、「說明群眾就喜歡低俗擦邊的，就是看這個放鬆一下，發洩一下，這是市場決定的，要正視普通人的娛樂需求，曲高和寡沒必要」。