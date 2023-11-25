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中國大學生瘋直播！男大生猝死、 性暗示「擦邊球」亂象多

▲近期中國直播亂象多，有大量自稱大學生的女性直播時打「擦邊球」，穿著清涼、透過性暗示向觀眾索求金錢禮物。（圖／翻攝自微博）
▲近期中國直播亂象多，有大量自稱大學生的女性直播時打「擦邊球」，穿著清涼、透過性暗示向觀眾索求金錢禮物。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國河南日前傳出有男大生為了完學校6個月的實習要求，前往一家遊戲直播公司應徵，與對方簽下「每個月不少於240個小時」協議，連續5個晚上熬夜直播遊玩手遊《原神》，卻在回到校外租屋處後猝死的意外，事實上，近期中國大學生直播亂象多多，除了前述的猝死事件，還有大量自稱「大學生」的女性直播時穿著清涼、透過性暗示向觀眾索求金錢禮物，遊走於法律邊緣。

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綜合《上游新聞》等中媒報導，河南平頂山職業技術學院大學生打遊戲猝死後，「大學生主播」現象隨即引發熱議，而現今中國多個社群平台上，都有不少標籤為「大學生」「女大學生」等字眼的直播，隨時可能被推送到手機上。

至於直播地點，有的在餐廳，有的在寢室甚至教室，打著「女大學生掙學費」、「女大學生沒課」等名號，找話題和網友聊天並索取禮物。然而，大學生直播日常生活是有違反校規、侵犯隱私等疑慮的，特別是在宿舍、房間裡還有其他室友的情況下。

報導指出，為了流量和禮物，不少女大生在直播過程都出現「擦邊球」行為，除了容易觸犯平台直播規則，遭到警告、封號，再者直播是公開傳播，一旦被認定為傳播情色資訊，就可能違法；今年7月廣東河源就有1名25歲女主播因為在直播時開黃腔、做不雅動作，構成傳播淫穢訊息的罪名而被警方拘留。

重慶大學新聞傳播學教授張小強則分析，排除假冒大學生的主播，真正的大學生直播，要不是為了經濟收益，不然就是因為手機等3C產品太方便、個人有展示自我的心理需求等。其實大學生從事直播，若符合法律規定，學生權益能得到保障，不違背公序良俗，即使有些商業內容也無傷大雅，但若出現過度、侵犯隱私、低俗等問題，就應該被正確引導並管理。

不少中國民眾都支持「應該有專門部門管理，設立申訴管道」、「支持關閉打賞功能，網路乞討不是好兆頭」、「現在這個直播真是帶壞一代人，國家應該好好管理」；但也有人不以為然，認為：「說實話，她不擦邊，不暗示，就沒人看」、「說明群眾就喜歡低俗擦邊的，就是看這個放鬆一下，發洩一下，這是市場決定的，要正視普通人的娛樂需求，曲高和寡沒必要」。

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