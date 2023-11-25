亞錦賽／好扯！大巨蛋歷史首戰中華對韓國！不到30秒門票全被搶光

獨家／女神安芝儇一度進入倦怠期！自爆原來從高中就開始跳啦啦隊

▲台鋼女神安芝儇來台指導學員，自爆過去啦啦隊經歷。（圖／吳政紘攝）
▲台鋼女神安芝儇來台指導學員，自爆過去啦啦隊經歷。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/高雄報導

台鋼雄鷹請來「最強外掛」安芝儇來台指導與培訓啦啦隊「WING STARS」，她透露自己會對學員十分嚴格，因為自己知道這些學員都是第一次接觸啦啦隊，所以她希望傾全力幫助她們站穩這個舞台，不過因為競爭激烈，安芝儇也透露自己會來台的原因，就是自己在韓國從高中就跳啦啦隊，有點職業倦怠感，因此轉換另一種身分，剛好台鋼也是新球隊，讓她可以發揮，《NOWnews今日新聞》特別獨家專訪安芝儇，讓她訴說自己跳啦啦隊的過程。

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「WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊選拔」不只徵選門檻不限國籍、性別、年齡，更祭出保障年薪50萬元的條件，初選階段便吸引419位參賽者報名，最後刷到只剩下30位，接下來還要有「生死鬥」，但學員都很認真付出，安芝儇都看在眼裡。

回到安芝儇身上，安芝儇在學生時代只是喜歡跳舞，同時對跳舞有鑽研，但並沒有特別亮眼的表現。高三某日因為接受朋友建議而參加首爾三星閃電籃球啦啦隊的面試，獲得錄取而踏入啦啦隊界。至始之後則陸續參加各種職業球隊的啦啦隊，並被譽為「第二個朴騏良」。

26歲的她，短短8年就成為韓國啦啦隊「天后」，除了外表十分漂亮外，跳舞跟律動等小技巧，也是她受到歡迎的原因，安芝儇在韓國十分出名，還登上韓國雜誌封面，擁有名模身材。

但因為自己跳啦啦隊有一段時間，她也有跳籃球、排球、電競、手球等，剛好台鋼可以讓她發揮，來台「轉型」，也是不錯的選擇。

在韓國已經是啦啦隊「天后」，為何安芝儇還想要來台灣？

「我從高中就開始跳啦啦隊，也有一段時間了，當然有職業倦怠，剛好台鋼新建立球隊，是個新的機會。」她說。

安芝儇透露，「在韓國啦啦隊就是啦啦隊，但台灣就是啦啦隊可以像藝人一樣，這是最大的差別。」

看到好友李多慧在台灣的中職表現亮眼，安芝儇也感受到，之前李多慧來高雄，她也有到現場去跟她互動，「雖然在不同的隊，期待之後可以跟她一起出席活動」。

▲南韓啦啦隊大物「最強外掛」安芝儇空降台鋼雄鷹，女神本人親自發聲期待來台灣。事實上，安芝儇來台發展早有預兆。（圖／安芝儇IG）
▲南韓啦啦隊大物「最強外掛」安芝儇空降台鋼雄鷹，女神本人親自發聲期待來台灣。事實上，安芝儇來台發展早有預兆。（圖／安芝儇IG）
從素人到明星！令人期待

很多人看在啦啦隊的光鮮亮麗外表，進入投入啦啦隊後，才知道不簡單，安芝儇說：「我想讓他們知道，這是不簡單的，所以會較嚴格，但在韓國，一般練習4小時之類都是不休息，這還不包含之前的練習，他們一天練習7小時左右，也是很辛苦。」

安芝儇說：「台灣球迷很喜歡啦啦隊，特別是K- POP這種，我認為這部分差別很大，韓式應援比較像是專注在訓練啦啦隊，台灣比較像是經營藝人，我希望台鋼啦啦隊未來能兼具這兩種角色。」

▲安芝儇領軍！台鋼啦啦隊教練團名單曝光。（台鋼提供）
▲安芝儇領軍！台鋼啦啦隊教練團名單曝光。（台鋼提供）
台鋼生死鬥！潛力新星怎麼看

「我認為她們有些人原本沒有很耀眼，但經過這兩週練習，已經比較綻露光芒，這部分就是選拔有趣的地方。」安芝儇說。

台鋼預計從30位學員中挑到剩下25位，但要看狀況，彼此住在宿舍，相依為命，感情也很好，但因為這畢竟是「比賽」，安芝儇跟團隊還是要做出最後決定。

▲台鋼啦啦隊最高顧問女神安芝儇，熱情指導舞蹈。（圖／吳政紘攝）
▲台鋼啦啦隊最高顧問女神安芝儇，熱情指導舞蹈。（圖／吳政紘攝）
安芝儇（AHN Jl HYUN）過去曾幫樂天桃猿開球。（圖／猿隊提供）
安芝儇（AHN Jl HYUN）過去曾幫樂天桃猿開球。（圖／猿隊提供）
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