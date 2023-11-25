藍白整合破局　台灣民意基金會民調：破5成看好賴清德當選

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台灣民意基金會董事長游盈隆指出，整體來看，台灣選民不分性別、年齡、教育程度、職業背景及居住地，都仍呈現一面倒看好賴清德將贏得 2024 台灣總統大選。這是台灣總統選民目前的 集體政治判斷，一定程度上反映了政治現實。
游盈隆指出，不過，在台灣總統選舉史上，也曾經出現被廣大選民看好的總統候選人最後卻落敗，那就是，公元2000年及 2004年的國民黨籍總統候選人連戰。 同樣地，在台灣選舉史上也曾經出現一路不被看好的總統候選人，最後卻殺出重圍，脫穎而出，贏得最後選戰的勝利。公元2000年及2004年民進黨提名總統候選人陳水扁就是最好的例子。 總而言之，2024 總統選舉還有四十多天，最後究竟誰將勝出，仍待觀察。
訪問期間是2023年11月19至21日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling）， 市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1076人，市話755人，手機321人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進 行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
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