身分證秀出來！「2、0、2、4」中任2碼 美國和牛、烏魚子吃到飽
吃到飽餐廳優惠一家又一家！馬辣集團12月升級活動也宣告，含2成人以上同行，只要身分證／健保卡／護照號碼含有「2、0、2、4」任2碼，在集團旗下多個品牌用餐就享有不同優惠，像是熊一頂級燒肉指定方案，享和牛吃到飽；哞哞屋和牛燒肉、夯下去新潮和牛燒肉就加送雲林北港烏魚子吃到飽，馬辣享東石大蛤吃到飽。「Just Italian義饗食堂」也是即日起至12月31日推出法式迷迭香春雞套餐，並享第2客半價優惠，平均每人660元起，套餐內含春雞、自助蔬食吧及冰淇淋吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
馬辣集團此次升級活動從12月1日～12月31日，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證／健保卡／護照號碼含「2、0、2、4」任2碼（可重複，例如00、22），只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「12月升級活動」，用餐前出示相關證件讓服務人員確認，即可享有以下優惠，優惠不得與其他方案、活動併用。
📍熊一頂級燒肉：選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。
📍哞哞屋和牛燒肉：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。
📍夯下去新潮和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題：不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－牛角蟹」每成人一隻。不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品－牛角蟹」吃到飽。
📍狗一下居酒食堂：不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份（價值200元），可累贈。
另外，晶華國際酒店集團旗下位於捷絲旅臺大尊賢館二樓的義式人氣美食餐廳「Just Italian義饗食堂」，即日起至12月31日將推出象徵感恩與團圓的法式迷迭香春雞套餐，限時回饋不分平假日享第2客半價優惠，以兩人同行為例，平均每人僅要660元起，套餐內含外脆內嫩的窯烤春雞、自助蔬食吧及哈根達斯冰淇淋無限吃到飽。聖誕及跨年當日點購再加碼贈送每人一杯迎賓氣泡酒，即日起開放官網線上訂位，每日數量有限、售完為止。