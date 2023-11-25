日職／安樂智大要學弟「露下體」！選手投訴遭霸凌精神上很痛苦
樂天金鷲投手安樂智大，今（25）日被爆出「權力騷擾」隊友，利用職權故意對下屬進行言語或是身體上等不當的騷擾，因而引發球團關注，樂天金鷲選手會也開始調查，不過要提到安樂的過往行為，其實他在高中就傳出有霸凌隊友的行為，所讀的済美高校，還曾因霸凌隊友被禁賽，讓安樂無法打最後的U18亞洲盃賽事，而如今安樂被投訴霸凌行為，也可能受到處分。
記者吳政紘/綜合報導
安樂智大高中被認為是未來的日本隊王牌，身高186公分，體重87公斤，高中就可飆出152公里速球，之後也在U18世界盃跟著日本隊來台，拿到最佳先發投手、防禦率王等肯定。
2014年他透過選秀第一指名進入樂天，不過他也被爆出母校有一些霸凌行為，如拿蟲子塞在新生口中、逼學弟喝燈油等，這也讓日本高中棒球聯盟（高野連）做出禁賽一年的決定。
沒想到安樂進來職棒，一度成為球隊中繼好手，安樂智大卻做出要學弟「裸露下體」等行為，一名離隊球員還爆料，「他往我頭上直接打一巴掌，讓我精神上很痛苦」，引發熱議。
樂天球團表示，「會再進行下一階段的調查」，安樂在2021年開始擔任中繼角色，連續3年出賽50場以上，生涯出賽231場，18勝21敗，3救援成功，50中繼成功，防禦率3.59。年薪約3700萬日圓。
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