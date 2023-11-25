亞錦賽／大巨蛋為何中華隊主場只排一場比賽！原來有不得已的苦衷
2023亞洲棒球錦標賽將在台灣開打，其中首戰12月3日對陣韓國就在台北大巨蛋進行，這也是本屆賽會中華隊預賽唯一一場在大巨蛋進行的比賽，也不免讓大家好奇，為什麼中華隊身為地主隊，僅在大巨蛋進行1場比賽，這是因為本屆第30屆亞錦賽是原訂為兩年前舉行，但因疫情因素延期，當時的承辦城市為台中市，且當時台北大巨蛋也還沒建成，依規定無法變更承辦城市。
記者張志宇/綜合報導
由於承辦城市為台中市，台中則必須是亞錦賽的比賽場地之一，若地主中華隊沒在洲際棒球場出賽，難以向台中與中部球迷「交代」，所以導致在規劃賽程時，將中華隊預賽的場次留在台中，大巨蛋則是先由他國先做使用。
此外若是將賽程與比賽場地重新申請，也是得從頭研議且若是成功，身為主辦城市的台中，也無法接受一場比賽都沒有在台中進行的狀況發生。
此前也有發生過類似事件，正是2015年首屆世界棒球12強，當時世界12強賽最早就規劃在日本舉行，後來日本棄辦一度改為全部賽事都在台灣進行，但當時國際棒壘會為了幫助棒球重返2020東京奧運，希望將4強賽移到東京巨蛋，最終在與台灣棒協商討後，決定首屆世界棒球12強由台灣與日本合辦，也讓當時全賽事都應在台灣比賽，最終改成4強移至東京巨蛋進行。
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