藍白合破局仍力挺蔡壁如 盧秀燕：仗如果好打就不需要戰士
總統選舉藍白合破局，藍營最強母雞盧秀燕今早在臉書秀出她與侯友宜的牽手照，強調「仗如果好打，就不需要戰士」，未來大家都是戰士，要勇敢前進，爭取勝利！對於高雄藍白合也破局，台中是否仍繼續當「示範區」，盧秀燕說，若讓民進黨一黨獨大為所欲為，並非人民之福，她舉中一的蔡壁如為例，在國民黨未提名的選區仍會結合非綠的好朋友，「擇優協助」。
記者顏幸如／台中報導
民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜先後在昨天午前宣佈副手，並至中選會辦妥登記，總統藍白合正式宣告破局。由於前天的分手擂台過程太激烈，基層對立委是否要繼續藍白合，看法兩極。國民黨原本禮讓民眾黨曾尹儷的高雄第一選區也宣告破局，國民黨高雄市議員林義迪最後一刻以無黨籍身分壓線登記。
一開始標榜「藍白合示範區」的台中市，如今變成中南部唯一的藍白合地區，中一選區民眾黨立委候選人蔡壁如昨也喊出「海線依舊藍天白雲」安撫支持者。但地方傳出，柯文哲原打算出席今天中二選區顏寬恒競選總部成立大會，因藍白破局、國民黨拒絕他站台而更改行程的傳聞。
沈默一天的盧秀燕，今（25）日一早在臉書發聲，指「仗如果好打，就不需要戰士。我們都是戰士，勇敢前進，爭取勝利」。上午她出席大甲國小校慶運動會受訪時，強調一定會團結前進、積極輔選，爭取最後的勝利。
外界關心地方是否繼續藍白合，盧秀燕說，在立法委員部分，如果該選區有國民黨提名的候選人，會唯一輔選國民黨候選人。如果沒有，像是蔡壁如選區因無國民黨候選人，「我們會擇優協助，結合非綠的好朋友」。她表示目的是不要讓民進黨一黨獨大、為所欲為，這不是人民之福。