緬甸境內戰火四起！局勢嚴峻　解放軍「中緬邊境」展開實戰化演訓

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除了緬北果敢老街，緬甸還有好幾處，如若開邦、欽邦、孟邦、克倫邦、克耶邦等也在開戰，部分地區進入戒嚴狀態。
緬甸北方詐騙園區肆虐多年，中國政府今年決定「斬草除根」，先後抓捕果敢四大家族的直系血親，以及武裝護詐的「明氏家族」三大頭目，「剿匪」決心強烈。與此同時，緬甸多個少數族裔反抗勢力，如若開軍 （Arakan Army，AA)、德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）、緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）組成的「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance），也與其它追求民主的武裝團體合作，正逐步瓦解軍政府的勢力，緬甸軍事政權搖搖欲墜。
有報導提到，自緬甸軍政府在2021年透過政變推翻民選政府以來，中國一直對軍政府表達支持，但北京多年與緬甸東北部的部分派系，亦維持複雜的跨境關係；而緬北同盟軍以及其他軍事組織這次之所以能發動大規模攻勢，就是因為中國對緬甸軍政府應對電詐無力感到失望，而默許緬北叛軍在緬北展開行動。
「三兄弟聯盟」宣稱訴求區域和平，還提出對抗中緬邊境線上詐賭中心的主張，據信受到中方支持，並奪取多個緬甸與中國、印度和泰國交界的戰略邊境口岸，試圖向中國和其他國家證明，支持他們比起支持軍政府，更能維持緬甸的區域穩定、打擊電詐園區。