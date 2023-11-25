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緬甸境內戰火四起！局勢嚴峻　解放軍「中緬邊境」展開實戰化演訓

▲緬甸北部多地近日爆發戰事，並波及中緬邊境。資料照。（圖／翻攝自自由亞洲電台）
▲緬甸北部多地近日爆發戰事，並波及中緬邊境。資料照。（圖／翻攝自自由亞洲電台）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

緬甸北部近日戰事頻仍，清剿電詐集團的行動如火如荼，過程還伴隨著地方武裝組織與軍政府衝突，鄰近中國邊境的果敢地區成了重災區，不只中國駐緬甸大使館緊急提醒滯留的中方人士盡快撤離，中國人民解放軍南部戰區也宣布於中緬邊境展開實戰化演訓。

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綜合中外媒報導，緬甸安全形勢日益嚴峻，已經引發毗鄰的中國憂心，解放軍南部戰區發言人田軍裡空軍大校表示，根據年度訓練計劃，南部戰區組織陸軍部隊自11月25日起，在中緬邊境、中國一側舉行實戰化演訓活動，檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力，強調戰區部隊隨時做好應對各類突發狀況的準備，會堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

除了緬北果敢老街，緬甸還有好幾處，如若開邦、欽邦、孟邦、克倫邦、克耶邦等也在開戰，部分地區進入戒嚴狀態。

緬甸北方詐騙園區肆虐多年，中國政府今年決定「斬草除根」，先後抓捕果敢四大家族的直系血親，以及武裝護詐的「明氏家族」三大頭目，「剿匪」決心強烈。與此同時，緬甸多個少數族裔反抗勢力，如若開軍 （Arakan Army，AA)、德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）、緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）組成的「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance），也與其它追求民主的武裝團體合作，正逐步瓦解軍政府的勢力，緬甸軍事政權搖搖欲墜。

▲明珍珍目前已被送往中國，警方將嚴厲偵辦她所涉入的案件。（圖／翻攝自微博）
▲在緬北用警察和軍隊勢力保護電詐園區的明氏家族頭目明學昌，其孫女明珍珍已被送往中國，警方將嚴厲偵辦她所涉入的案件。（圖／翻攝自微博）
有報導提到，自緬甸軍政府在2021年透過政變推翻民選政府以來，中國一直對軍政府表達支持，但北京多年與緬甸東北部的部分派系，亦維持複雜的跨境關係；而緬北同盟軍以及其他軍事組織這次之所以能發動大規模攻勢，就是因為中國對緬甸軍政府應對電詐無力感到失望，而默許緬北叛軍在緬北展開行動。

「三兄弟聯盟」宣稱訴求區域和平，還提出對抗中緬邊境線上詐賭中心的主張，據信受到中方支持，並奪取多個緬甸與中國、印度和泰國交界的戰略邊境口岸，試圖向中國和其他國家證明，支持他們比起支持軍政府，更能維持緬甸的區域穩定、打擊電詐園區。

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