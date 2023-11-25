MLB／大谷翔平與她合照引發關注 這個女人大有來頭：驚人的連結
日籍二刀流好手大谷翔平在在美國大聯盟已經成為看板巨星，一舉一動都備受矚目，近日他與一位女性的合照突然成為熱門話題，迅速在社群媒體上引起球迷討論，而這名女士正是知名髮型師Mira Chai Hyde。
記者路皓惟/綜合報導
Mira Chai在Instagram上發布了與大谷的合照，並寫道：「稍早前我與棒球傳奇人物大谷翔平 #日常生活 #skuffglu #理髮”。」在這張照片中，大谷的形象與球場上截然不同，他的頭髮明顯有特別整理過，讓大谷又變得更帥氣了。
Mira Chai Hyde可說是美髮界的重量級人物，曾為眾多好萊塢明星、運動明星、歌手提供美髮服務，包括阿里（Muhammad Ali）、大衛·鮑伊（David Bowie）和哈里遜·福特（Harrison Ford）等大咖影星。
大谷的新造型，給人一種完全不同的印象，網友們紛紛在社交媒體上留言評論，大讚「謝謝你讓大谷看起來更帥」、「他的髮型真的很好看」，「隨著年齡的增長越來越帥，髮型也很酷」、「我好想摸摸他的頭髮」，也有粉絲說：「真是驚人的連結」。
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