藍白合慘烈破局！葉元之「侯柯配」看板現況曝光 網讚：太有創意
藍白合11月23日時上演慘烈破局戲碼，民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等人在「君悅會」上演了如同「分手擂台」的毀滅性戲碼，昨（24）日雙方也各自確定登記參選，國民黨推出侯友宜搭檔趙少康、民眾黨則由柯文哲配「新光公主」吳欣盈，這也讓早早掛上「侯柯配」看板的葉元之成了最大苦主。今（25）日上午，葉元之也立刻前往現場，並對看板進行應急處理，但方式卻獲得大批網友讚賞：太有創意。
記者潘毅／綜合報導
葉元之今（25）日一早就開啟Youtube直播，表示：「昨天很多支持者很生氣叫我趕快處理(侯柯配)看板，我先這樣處理」，畫面帶到看板上，發現他找來傳統電影海報繪師，先將原本柯文哲的肖像進行覆蓋，隨後以手繪方式，將國民黨推派的副手趙少康輪廓先畫上。
直播過程中，葉元之還解釋「昨天有去要趙少康的照片，但還沒有拿到，還來不及輸出他的照片，昨晚緊急找來電影海報彩繪師來協助」，他覺得，這就像早期瓊瑤的海報一樣，順便讓民眾重溫小時候的回憶。
葉元之也認為，若只是把趙少康的照片輸出貼上去有點不尊重，因此用最細緻的方式處理這塊看板，再加上昨天有人告訴他這邊已經成為打卡景點，在網路上還查得到這個地方，不過因為還要畫一段時間，繪師先將輪廓勾勒出來，再慢慢描繪。趙少康也在葉元之臉書處留言表示：「新照片會盡快支援喔」。
而這個細膩的應急處理方式，也獲得大批網友讚賞：「葉元之還是這麼幽默」、「很有創意啊」、「其實畫完後可以一直保留，會變成話題跟景點」、「給手繪的一個機會」、「超喜歡手繪海報風格耶！超強」。