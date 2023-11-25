輝達財報後台股氣勢受影響　法人：短線浮動但趨勢仍向上

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永豐投顧表示，11月外資強力回流台股，買超2005億元（到11月23日截止），台股衝刺逾1,200點，指數接近前高17,463點，在美股及台股過熱情況下，以下幾個議題，可能使台股出現短暫拉回冷卻機會。
1.輝達財報，投資人見憂不見喜：輝達公布季報，第三季營收181.2億美元，年增206%，毛利率創新高來到75%，第四季營收預測則是200億美元，市場聚焦的不是強勁的財報數字而是後續對中國出口的不確定性，甚至美股分析師言論出現輝達第四季營收增長空間有限及評價過高言論，故連動影響台股IP及AI族群。
2.FOMC會議前，美股再度觀望：12月13日Fed將召開FOMC會議，鑑於上週Fed公布FOMC會議紀要，由於官員言論維持鷹派立場，美股出現跌勢，顯示投資人雖然心知肚明不再升息，然心理層面依舊在乎Fed言論，故預期12月將公布的通膨相關數據如非農就業及在FOMC會議前，美股觀望，連動影響外資資金暫停大舉湧入，台股順勢修正過熱的技術指標。
3.12月上旬公布營收，預期成績平平：12月10日前上市櫃公司將公布11月營收，以目前法說會知悉的訊息，大部分公司第四季營收與第三季相當，營收平平，對目前高漲的股價有降溫作用。
綜合以上，永豐投顧表示，雖然預期在FOMC會議前，大盤降溫機率大，尤其是IP類股及AI族群股價受輝達影響而修正，但因多頭趨勢已經成形，縱使有短線浮動籌碼，趨勢上仍是向上，且12月若FOMC確立不升息，則在財報空窗期下，資金行情重起機率大，建議逢回買進趨勢股，新一周台股指數區間看16900點至17400點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。