新光公主成柯文哲副手！為邱臣遠助選 吳欣盈開金口獻唱
民眾黨總統柯文哲參選人昨日前往中選會登記參選，副手出乎意料為民眾黨不分區立委吳欣盈。有「新光公主」之稱的吳欣盈成為民眾黨內話題人物，民眾黨立委、新北市中和區立委參選人邱臣遠今（25）日在臉書公布與吳欣盈在登記參選前一晚合拍的「炫food」影片，展現同事間好情誼，吳欣盈更罕見開金口唱歌。
記者呂炯昌／台北報導
邱臣遠代表台灣民眾黨參選新北中和第八選區，他時常透過直播分享拜票過程，並拍攝美食節目「Andy哥炫food日記」介紹中和在地美食、關心商家。本週節目邀請吳欣盈到中和拍美食影片，並直播分享兩人立院工作點滴。
吳欣盈表示，她在旅英期間擔任英國國會議員幕僚，回台後經營數位金融新創事業，並長期投身慈善。而在立委任內，不僅擔任衛環委員會召委，深耕主權基金、數位醫療及環境永續等議題，更赴歐洲議會為台灣發聲，爭取和歐盟簽訂雙邊貿易協定。
吳欣盈也長期推動蔬食議題，邱臣遠特別邀請吳欣盈來到中和品嚐蔬食料理，被問及心得，吳欣盈在鏡頭前獻唱歌舞劇「國王與我」<Getting to Know You>。
針對被問到對同事邱臣遠的評價，吳欣盈表示，邱臣遠宛如是民眾黨「喬王」。她說明，邱臣遠因為擔任總召，這幾年來協調許多黨內及跨黨派事務，是民眾黨成為國會關鍵少數的重要力量，民眾黨也因此順利推動了許多跨黨派的合作及法案。