麵屋武藏重回東區！這3天享「買一送一」 連4天前30名贈百元券
來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，曾帶起排隊瘋吃拉麵風潮，其虎嘯店於2018年結束營業後，睽違5年，十週年概念店「光復店」重回東區，以最經典的魚介x豚骨雙湯頭為底推出限定麵「黑角煮拉麵」，還加碼兩優惠，11月27日~11月30日，前30碗拉麵，贈「100元現金券」；12月01日~12月03日每日前30名，消費任一拉麵，即贈一張300元拉麵免費兌換券。另外，「宮本武丼」也宣布全台14間門市即日起～12月31日推出「減壓抗漲菜單」六大餐點，來店價通通只要99元。
記者葉盛耀/綜合報導
麵屋武藏提到，在日本的麵屋武藏每家分店都有各自的特色名稱，菜單也都各有獨立特色，且各店也不定期推出獨家限定拉麵與季節限定品項，台灣麵屋武藏同樣沿襲了這套制度。
台灣料理長親赴日本麵屋武藏研習後，呈現於「光復店」的特色限定麵「黑角煮拉麵」，以魚介x豚骨雙湯頭為基底，叉燒使用黑醋角煮，散發誘人的光澤，入口即化的軟嫩，甘醇濃郁的經典，並淋上高溫香味油以完成碗中的香味油，伴隨著鰹魚淋上熱油的嘶嘶聲，鰹魚的香氣撲鼻而來，達成一碗「視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺」兼具的特色拉麵。
為歡慶「麵屋武藏 光復店」開幕，祭出超優惠開幕活動:活動一：限量百元現金券，11月27日(一)~11月30日(四)，午餐/晚餐時段，限量前30碗拉麵，加碼回饋贈「100元現金券」。活動二：買一送一，12月01日(五)~12月03日(日)每日前30名，消費任一拉麵，即贈一張300元拉麵免費兌換券。優惠券及現金券限次回消費、光復店使用。
日式拉麵之外，也有丼飯推優惠，人氣連鎖直火燒肉丼品牌「宮本武丼」歡慶南投埔里門市11月全新開幕，霸氣宣布「換我挺你」活動，全台14間門市即日起～12月31日推出「減壓抗漲菜單」六大餐點，來店價通通只要99元，還有免費雞湯、飲料與冰品吃到飽。