金馬60／Lulu主持、盧廣仲獻唱 官方直播連結、電視轉播資訊整理
第60屆金馬獎今（25）日登場，那裡有線上直播，電視該轉哪一台《NOWnews》一次整理給大家。金馬獎頒獎典禮時間將在今天17:20率先舉辦星光大道，紅毯由楊千霈、曹佑寧主持，19:00則為重頭戲的頒獎典禮，主持人為Lulu黃路梓茵。地點在台北國父紀念館，MyVideo連續4年成為金馬獎頒獎典禮官方指定直播平台，17:20即可在MyVideo上觀看金馬獎星光大道與頒獎典，無法親臨現場，可以直接線上同步收看。
記者周淑萍/綜合報導
🟡金馬獎典禮主持人：Lulu黃路梓茵
🟡金馬獎紅毯主持人：楊千霈、曹佑寧
🟡表演嘉賓：盧廣仲、萬芳、洪佩瑜、RYOTA片山凉太
🟡頒獎嘉賓：林志玲搭配北野武、許光漢和滿島光、妻夫木聰和張震、役所廣司和張艾嘉等
🟡第60屆金馬獎頒獎典禮
時間：11月25日（星期六）
星光大道：17:30
頒獎典禮：19:00
地點：國父紀念館
🟡金馬獎典禮轉播／直播平台
📍電視頻道：台視
📍網路直播：MyVideo官方直播、LINE TODAY共同轉播
📍手語服務 ：MyVideo
📍金馬官方YouTube：星光大道．頒獎典禮
📍海外電視頻道：StarHub（新加坡）、Astro（馬來西亞、汶萊）、KTSF26（舊金山）、中天頻道（北美）
📍海外網路／手機直播：金馬官方YouTube、台視YouTube