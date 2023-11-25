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金馬60／Lulu主持、盧廣仲獻唱　官方直播連結、電視轉播資訊整理

▲楊千霈（右）與曹佑寧擔任第60屆金馬獎星光大道主持人。（圖／記者林調遜攝）
▲楊千霈（右）與曹佑寧擔任第60屆金馬獎星光大道主持人。（圖／記者林調遜攝）

記者周淑萍/綜合報導

第60屆金馬獎今（25）日登場，那裡有線上直播，電視該轉哪一台《NOWnews》一次整理給大家。金馬獎頒獎典禮時間將在今天17:20率先舉辦星光大道，紅毯由楊千霈、曹佑寧主持，19:00則為重頭戲的頒獎典禮，主持人為Lulu黃路梓茵。地點在台北國父紀念館，MyVideo連續4年成為金馬獎頒獎典禮官方指定直播平台，17:20即可在MyVideo上觀看金馬獎星光大道與頒獎典，無法親臨現場，可以直接線上同步收看。

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🟡金馬獎典禮主持人：Lulu黃路梓茵

🟡金馬獎紅毯主持人：楊千霈、曹佑寧

🟡表演嘉賓：盧廣仲、萬芳、洪佩瑜、RYOTA片山凉太

🟡頒獎嘉賓：林志玲搭配北野武、許光漢和滿島光、妻夫木聰和張震、役所廣司和張艾嘉等

▲李屏賓欽點Lulu黃路梓茵接下金馬60主持人。（圖／金馬執委會提供）
▲李屏賓欽點Lulu黃路梓茵接下今年金馬60主持人。（圖／金馬執委會提供）
🟡第60屆金馬獎頒獎典禮

時間：11月25日（星期六）

星光大道：17:30

頒獎典禮：19:00

地點：國父紀念館

▲MyVideo連續4年為金馬獎頒獎典禮官方指定直播平台，17:20即可在MyVideo上觀看金馬獎星光大道與頒獎典禮。（圖／官方提供）
▲MyVideo連續4年為金馬獎頒獎典禮官方指定直播平台，17:20即可在MyVideo上觀看金馬獎星光大道與頒獎典禮。（圖／官方提供）
🟡金馬獎典禮轉播／直播平台

📍電視頻道：台視

📍網路直播：MyVideo官方直播、LINE TODAY共同轉播

📍手語服務  ：MyVideo

📍金馬官方YouTube：星光大道頒獎典禮 

📍海外電視頻道：StarHub（新加坡）、Astro（馬來西亞、汶萊）、KTSF26（舊金山）、中天頻道（北美）

📍海外網路／手機直播：金馬官方YouTube、台視YouTube

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