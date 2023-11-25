「荷蘭川普」恐成總理 ASML等企業皮皮挫：請別一味抑制移民
荷蘭國會22日舉行改選，極右翼政黨「自由黨」（PVV）拿下35席成為最大贏家，躍居國會最大黨後，黨魁懷爾德斯（Geert Wilders）有望組聯合政府成為新任總理。由於懷爾德斯素有「荷蘭川普」之稱，以反伊斯蘭、反移民、推動荷蘭脫離歐盟聞名，因此也讓不少荷蘭業者，如半導體設備巨擘ASML擔心，抑制移民政策恐會對科技業造成衝擊。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《彭博社》等外媒報導，部分荷蘭企業，如ASML、皇家飛利浦（Royal Philips NV）等，都相當仰賴海外高階人才，擔心極右派政府上台，若真阻擋移民進入，將影響人才招募，呼籲荷蘭應建立一個可靠的政府，確保自己仍然是一個「有吸引力」的經商之地。
ASML發言人摩爾斯（Monique Mols）表示，一致性的長期政策，是科技業保有穩定經營環境的基礎，因此若將特定國際人才的優惠限縮或取消，都將不利於荷蘭的競爭力，破壞了荷蘭投資、創新和吸引所需勞動力的能力：「任何對產業知識工作者或國際學生實施的限制，都是不必要的。」
《荷蘭新聞網》也引述當地雇主組織VNO-NCW發言人看法，直言荷蘭應制定明確的移民勞工願景，「現實情況是，荷蘭需要來自國外的技術工人，特別是在人力短缺的領域。高素質的技術人才對於我們的科技企業，不論是初創還是擴大規模都至關重要。」
荷蘭職業介紹所協會NBBU發言人也指出，不只是技術人才，目前由移民勞工做的大部分工作，像是採收青椒等，很多本地人都不願意做，關上大門將是「非常糟糕的主意」，寧願張臂歡迎，並鼓勵他們學習荷蘭語，這樣移工就能盡可能待久一點。
此外，因自由黨也主張舉行脫歐公投，一旦荷蘭真的脫歐，恐將對ASML甚至整個歐洲造成更大衝擊。