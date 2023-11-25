永續高雄淨零綠生活博覽會！週末免費入壽山動物園

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另外，新民國小透過廢棄物回收再利用巧思，將吸管串成孔雀開屏骨架，利用節慶花束包裝與緞帶抽絲，組合成孔雀羽毛，另外還包括其他動物明星，讓參與師生以創意及具體行動傳達淨零的重要性。
博覽會為實踐淨零排放，舞台以LED背板取代一次性輸出背板，活動也邀請到屏東科技大學森林系教授楊智凱，從高雄的地名、臺灣獼猴等延伸，帶領大小朋友認識植物及島嶼故事，另外包括三民高中等高雄市環境教育輔導小組計畫15所執行學校共同設攤，將高雄市環境教育具重要議題透過「永續校園」、「氣候行動」、「能源教育」、「資源循環」等面向展示成果。
高市府教育局副局長吳文靜表示，今年博覽會教育局首次與觀光局合作，也感謝日月光環保永續基金會、Gogoro睿能創意、晶城環保等企業共襄盛舉，期待結合產官學資源，展現高雄市學校推動環境教育的成果。
吳文靜指出，教育局積極推動環境教育，透過兩天的博覽會，讓師生、市民藉由闖關活動一同學習，瞭解學校推動環境教育具體行動與課程活動。另因應全球氣候變遷與2050淨零目標，教育局也積極規劃辦理所屬學校淨零研習與培訓，鼓勵師生成為淨零種子，共同為環境永續努力。
高市府教育局表示，高雄市環境教育輔導小組協助學校推動環境教育工作，歷年均獲教育部最高額度補助經費，尤以高市學校推動環境教育成果豐碩，文府國小榮獲教育部第4屆學校環境教育實作競賽全國國小第一名，以及年度影響力獎。仁武高中首創「綠色能源與循環經濟」校本課程，獲選為「未來教育臺灣100」百大最具影響力課程方案。
另外阿蓮國小、杉林國中也分別榮獲112年「國民中小學推動能源教育標竿學校」選拔南區銀獎及優選獎，教育局也首創「高雄環教綠星獎」，結合聯合國SDGs指標鼓勵學校踴躍申請認證，落實學校推動環境教育。
「2023永續高雄 淨零綠生活博覽會」師生與市民25、26日入園前到資訊站領取闖關卡，蓋上淨零認證章戳，即可免費入園，活動期間為11月25日上午9時至下午4時、11月26日上午9時至中午12時止。