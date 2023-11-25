名家論壇》韋安／侯友宜最後50天拚贏選戰的「謀略」！？

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10月23日，侯主動接受多家媒體專訪，強調「我是主帥」。硬起來，一肩承擔和解除，當時烏煙瘴氣，讓黨內陷入左右為難的藍白合亂局。並向柯文哲「攤牌」，提出「各退一步」，民主初選&全民調各佔50%，來決定藍白正副。限期2天後25日，若白營不接受這個最後提議，就進入藍白政黨政治協商。
當時，侯柯2人支持度，在美麗島2024總統大選追蹤民調中，都在20%左右，已維持很長一段麻花卷狀態。而那時一些含手機電話民調，柯的支持度高的離奇。坊間普遍認為，「只有藍白合才能贏」，「柯的戰力最強」。
中間跳過一些狗血、凌亂，不堪入目、翻桌痛哭、婆媽亂入的情節……
30天後，11月23日，柯文哲本想操控郭侯柯「三人會」，綁架非綠民意。極限施壓，希望2打1，逼侯硬吞下去「柯侯配」。若不成功，就把藍白合破局責任，甩鍋侯和藍營。還在君悅飯店3樓會議廳，佈置好全民公審藍白合「破局戰犯」的大場面。並訂下飯店2538大套房，準備「私設刑堂」，誘騙威逼侯就範。
滿嘴民主政治公開透明，聯合政府制衡監督，「最高端的理念」。卻猶如法國大革命，雅各賓派以民主為名的民粹暴力復辟。只是文明進步了一點，把法式「斷頭台」，換成台式藍白合破局倒數計算器。
簡直無法相信，怎麼會如此天真以為，「侯友宜是被嚇大的嗎」？
臨危到場的侯友宜，只是四兩撥千斤，在徵求發信人同意後，當眾念出那條「簡訊」的內容。就把這場上演已久的「鬧劇」，徹底終結，畫下句點。否則囉哩囉唆，背後放話捅刀。設局「詐賭」，還可能被「美化」成憂國憂民。
同時，喚起無分藍綠選民的良知，和幾點公眾認知：
一，有人已自毀人格和政治破產，其最強戰力和「只有他能贏的神話」破滅。他的戰力是很強，但還沒有上戰場，就先重創和打趴自己。在2024總統大選中，已提前出局，成為邊緣人士。
二，破除只有藍白合，才能政黨輪替和勝選的「魔咒」。證明在委曲求全，威逼妥協下的藍白合，鐵定是場空歡喜的「國家級政治災難」。
三、國民黨求人不如求自己，走自己路才有機會真贏，來實現政黨輪替。
侯友宜過去30天內，已用行動證明，自己有勇氣、智慧和能力，力挽狂瀾。扭轉半年多來，對自己和國民黨極度不利的選情。
《美麗島電子報》24日公布第77波總統大選民調，在三腳督情況下，支持度依序為：
賴清德31.4%
侯友宜31.1%
柯文哲25.2%。
侯僅落後賴0.3個百分點。
雖然，柯文哲目前是25.2%，但屬於不穩定短期現象。因為在11月15日，藍白簽訂合作6點協議前，柯已掉到19點多。完全靠最近藍白合議題，而再爆漲起來。現在破局後，自然會還原回去。
賴侯柯433，原本1大2小實力比現況，已朝向賴侯2大柯1小，442的新趨勢發展。2024總統大選，提前形成侯賴55波PK，藍綠對決格局。
侯友宜的從政哲學和基本法則，其實很簡單：「以誠待人（民），以忍待變」。他的話不多，勝選的謀略只有兩句：「過去和現在我都是用命來拚的，經得起檢驗」；「對人民誠信，一定要讓人民信任和安心」。
過去2次市長選舉結果，侯友宜這位由警轉政的政治素人，證明自己是「還可以的」。未來50天，他也會繼續努力不懈，來拚贏最終的結局。
侯友宜從來不打沒有把握的仗，而且他是誠信的。侯曾多次說過，「我一定會贏」。
6月4日，出席嘉義同鄉會總會「團結挺侯大會」時，侯向自己鄉親喊話，「我侯友宜一定會當選總統，這是我跟嘉義人的約定」。
6月19日，回應板橋幼稚園「假餵毒案」綠白夾擊時，侯友宜說：「選舉像馬拉松，我相信最後我們一定會贏」。
50天後，向來「說到做到」的侯友宜，應該能再次證明，他是一個「說話算話」，總是被低估，卻一再又讓人跌破眼鏡的人。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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