青龍獎／金憓秀卸下30年主持棒！鄭雨盛悄現身獻獎 全場起立鼓掌
南韓第44屆《青龍電影獎》昨（24）日登場，活動每年都會找影后金憓秀主持，她自從1993年接下主持棒後，開啟了她長達30年主持棒，昨日是她最後一次主持，主辦單位在典禮尾聲請來影帝鄭雨盛頒發「特別功勞獎」給她，台下所有演員一同起身拍手致敬。
記者薛羽彤／綜合報導
鄭雨盛身為青龍獎最多項得獎及入圍者，拿著特別獎從幕後走出來，由於金憓秀事前不知自己也獲獎，看到鄭雨盛現身，她露出驚訝表情，鄭雨盛在台上說道，「就像是跟交往多年情人分手一樣難過」，他接著說：「我今天來這裡是為了轉達電影人的一封情書。青龍獎的存在是因為金憓秀對電影人的支持以及電影人對金憓秀的支持。」語畢全場也起立為她鼓掌。
金憓秀拿著獎座訴說：「和青龍電影節的因緣30回了，每一回都很珍貴，和每位喜愛著電影的電影人共襄盛舉，每年到了這個時刻，當能讓我回顧自己有沒有成長。」金憓秀謙虛表示，明年將以電影人的身份參加青龍獎，最後她說出典禮結尾台詞時，感性表示「這個台詞也是說最後一次了」，並呼籲大家要以溫暖的視線歡迎新主持人。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁