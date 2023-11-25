青龍紅毯／《戀人》安恩真平口禮服往下掉走光　當眾喬溢出Nubra

金馬紅毯直擊／為了見許光漢冥婚！粉絲「畫上領地」卡到神位追星

▲許光漢（右）與林柏宏一起以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍第60屆金馬獎「最佳男主角」搶影帝。（圖／記者陳明安攝）
▲許光漢（右）與林柏宏一起以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍第60屆金馬獎「最佳男主角」搶影帝。（圖／記者陳明安攝）

記者陳雅蘭／台北報導

第60屆金馬獎今（25）日晚間登場，紅毯提早於下午5點20開始，距離活動只剩5小時，星光大道旁早已聚集許多粉絲駐守追星，為的就是要近距離幫偶像加油打氣，其中更有人掛上「許光漢，冥婚會旺喔！」的布條，借用《關於我和鬼變成家人的那件事》的冥婚哏，預祝他能成功摘金，封2023年金馬影帝。

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▲第60屆金馬獎場外粉絲。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲金馬獎場外粉絲提早卡位追星。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲第60屆金馬獎場外粉絲。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲粉絲「畫領地」卡位，怪招百出。（圖／記者陳雅蘭攝）
《NOWnews今日新聞》記者直擊現場，發現星光大道旁有不少粉絲排隊，有的甚至更早，徹夜到場卡位，皇天不負苦心人，讓許光漢的粉絲卡到海景第一排，成功掛上「許光漢，冥婚會旺喔！」的紅通通布條，許光漢晚間走星光大道，保證看得到！

此外，現在歌迷追星，用物品、腳架、椅子占位已不稀奇，今天的影迷直接「畫領地」卡位，在地上以紅色膠帶區分劃位，避免被晚來的人趁機插隊，為了偶像，大家創意無限無所不用其極，但見偶像之餘，仍要注意自身安全，保暖、補充水分之外，切記不要憋尿，看到男神卻傷了身子，得不償失。

今年金馬執委會擴大邀請劇組成員共襄盛舉，有超過700名入圍影片影人參與盛會，星光大道下午5點20分開始，頒獎典禮7點舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

▲第60屆金馬獎頒獎典禮5大看點！影帝寶座成死亡之組，頒獎嘉賓陣容超華麗。（圖／記者陳明安攝）
▲本屆影帝寶座成死亡之組，林柏宏（左起）、吳慷仁、阮經天、王柏傑、許光漢爭「最佳男主角」。（圖／記者陳明安攝）
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