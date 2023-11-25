金馬紅毯直擊／為了見許光漢冥婚！粉絲「畫上領地」卡到神位追星
第60屆金馬獎今（25）日晚間登場，紅毯提早於下午5點20開始，距離活動只剩5小時，星光大道旁早已聚集許多粉絲駐守追星，為的就是要近距離幫偶像加油打氣，其中更有人掛上「許光漢，冥婚會旺喔！」的布條，借用《關於我和鬼變成家人的那件事》的冥婚哏，預祝他能成功摘金，封2023年金馬影帝。
記者陳雅蘭／台北報導
《NOWnews今日新聞》記者直擊現場，發現星光大道旁有不少粉絲排隊，有的甚至更早，徹夜到場卡位，皇天不負苦心人，讓許光漢的粉絲卡到海景第一排，成功掛上「許光漢，冥婚會旺喔！」的紅通通布條，許光漢晚間走星光大道，保證看得到！
此外，現在歌迷追星，用物品、腳架、椅子占位已不稀奇，今天的影迷直接「畫領地」卡位，在地上以紅色膠帶區分劃位，避免被晚來的人趁機插隊，為了偶像，大家創意無限無所不用其極，但見偶像之餘，仍要注意自身安全，保暖、補充水分之外，切記不要憋尿，看到男神卻傷了身子，得不償失。
今年金馬執委會擴大邀請劇組成員共襄盛舉，有超過700名入圍影片影人參與盛會，星光大道下午5點20分開始，頒獎典禮7點舉行。台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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