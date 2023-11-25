韓國瑜自稱「像臘肉被吊起來打」　讚顏清標3代用生命經營台中

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韓國瑜接著說，全台灣政壇有3個人最辛苦，天字第一號是韓國瑜、第二號是前南投縣長林明溱，第三個就是今天主角顏寬恒。三人選舉時被抓出來「像一串臘肉一樣，吊在那裡被打、被抹黑、被造謠，選完，沒有了！」現在民進黨集中火力攻擊南投的馬文君，這就是慣用的奧步，民主進步黨已經變成貪污進步黨。
韓國瑜繼續狂噴金句，包括「30年前咱們挺民進黨是多驕傲的事情，清廉勤政愛鄉土，你投民進黨，我們都覺得這個黨真的很有出息、很棒。」
「台北人搞不清地方派系，認為亂七八糟、烏魯木齊，其實地方派系、地方政治人物是用生命在經營這個土地。」
「每一個南部政治人物，沒有假日全年無休，飯吃到一半，選民來了碗筷就要放下來；人家周休二日出去休假，但他們不行，這就是吃政治飯的代價。」
「我以前認識盧秀燕市長時，她還滿頭秀髮，這5年雖然還美貌，但頭髮也白了1/5。」
「如果要送兩個字給盧秀燕，就是認真，如果要送4個字，就是認真認真。」
「國民黨摔倒過，但人不怕跌倒、怕不會站起來；政黨不怕在野失敗，怕無法改革、重新獲得選民認同。」
「沒有水的地方叫沙漠、沒有女朋友叫寂寞，沒有選票叫落寞。」
此時鎮瀾宮董事長顏清標緩緩走上台，韓國瑜將話題轉到顏清標身上，稱讚他「英雄到老皆歸佛」，顏清標這些年對宗教事務不停付出，長相都變了，「年紀大了以後佛相都出來了」。他請台中鄉親不要再輕信謠言，「顏家三代是用生命在經營台中」，拜託大家集中選票給顏寬恒一個機會，讓他王子復仇重新獲得肯定。
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