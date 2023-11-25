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韓國瑜自稱「像臘肉被吊起來打」　讚顏清標3代用生命經營台中

▲韓國瑜稱每到選舉，他和顏寬恒就「像一串臘肉，吊在那裡被打」。（圖／顏寬恒競總提供，2023.11.25）
▲韓國瑜稱每到選舉，他和顏寬恒就「像一串臘肉，吊在那裡被打」。（圖／顏寬恒競總提供，2023.11.25）

記者顏幸如／台中報導

前高雄市長韓國瑜今為中二立委候選人顏寬恒助選，頂著烈日的他一上台就狂噴金句，指他的頭跟手錶一樣，「防水但是不防太陽」，見鎮瀾宮董事長顏清標上台，稱讚標哥「英雄到老皆歸佛」，年紀大以後「佛相都出來了」。他指台北人搞不清地方派系，其實地方政治人物是用生命在經營這片土地，顏家三代更是用生命在經營台中。並形容自己和顏寬恒一樣，每到選舉就被抓出來「像一串臘肉，吊在那裡被打」。

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中二選區立委候選人顏寬恒今（25）日成立競選總部，國民黨漢子、禿子、燕子再度三子合體，展現大團結氣勢。名列國民黨不分區立委第一名的韓國瑜，被安排在11點之後上台助講。台中海線艷陽高照，韓國瑜一上台就說「我不知道寬恒排我這個時間，我的頭跟手錶一樣，防水但是不防太陽，站在這裡非常辛苦」，台上台下笑成一團。

韓國瑜接著說，全台灣政壇有3個人最辛苦，天字第一號是韓國瑜、第二號是前南投縣長林明溱，第三個就是今天主角顏寬恒。三人選舉時被抓出來「像一串臘肉一樣，吊在那裡被打、被抹黑、被造謠，選完，沒有了！」現在民進黨集中火力攻擊南投的馬文君，這就是慣用的奧步，民主進步黨已經變成貪污進步黨。

▲韓國瑜站台妙語如珠，逗得大家哈哈大笑。（圖／顏寬恒競總提供，2023.11.25）
▲韓國瑜站台妙語如珠，逗得大家哈哈大笑。（圖／顏寬恒競總提供，2023.11.25）
韓國瑜繼續狂噴金句，包括「30年前咱們挺民進黨是多驕傲的事情，清廉勤政愛鄉土，你投民進黨，我們都覺得這個黨真的很有出息、很棒。」
「台北人搞不清地方派系，認為亂七八糟、烏魯木齊，其實地方派系、地方政治人物是用生命在經營這個土地。」
「每一個南部政治人物，沒有假日全年無休，飯吃到一半，選民來了碗筷就要放下來；人家周休二日出去休假，但他們不行，這就是吃政治飯的代價。
「我以前認識盧秀燕市長時，她還滿頭秀髮，這5年雖然還美貌，但頭髮也白了1/5。」
「如果要送兩個字給盧秀燕，就是認真，如果要送4個字，就是認真認真。」
「國民黨摔倒過，但人不怕跌倒、怕不會站起來；政黨不怕在野失敗，怕無法改革、重新獲得選民認同。」
沒有水的地方叫沙漠、沒有女朋友叫寂寞，沒有選票叫落寞。」

▲韓國瑜與台中市長盧秀燕一同為立委候選人顏寬恒助選。（圖／顏寬恒競總提供，2023.11.25）
▲韓國瑜與台中市長盧秀燕一同為立委候選人顏寬恒助選。（圖／顏寬恒競總提供，2023.11.25）
此時鎮瀾宮董事長顏清標緩緩走上台，韓國瑜將話題轉到顏清標身上，稱讚他「英雄到老皆歸佛」，顏清標這些年對宗教事務不停付出，長相都變了，「年紀大了以後佛相都出來了」。他請台中鄉親不要再輕信謠言，「顏家三代是用生命在經營台中」，拜託大家集中選票給顏寬恒一個機會，讓他王子復仇重新獲得肯定。

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