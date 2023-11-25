中華職棒／富邦悍將連續2年墊底！林哲瑄說出重話「要投資自己」
中華職棒富邦悍將外野手林哲瑄，今（25）日出席球迷感恩會活動，他提到自己傷勢鉤狀骨骨折已經慢慢復原，自己也努力希望在春訓準備好，並提到富邦近年戰績不佳問題，林哲瑄說出重話，「團隊努力不能只靠幾位球員，而是要大家一起提升，我們的確也板凳深度不足，希望球員也要好好投資自己，在休賽季好好增強自己。」
記者吳政紘/新北報導
對於自己傷勢，林哲瑄認為，就是進行手術取出碎骨，而他手掌上還有開刀痕跡，目前加強握力的復健。林哲瑄認為大概明年春訓應該可以準備好，希望不要再被傷勢影響。
不過當被問到富邦連續2年墊底，林哲瑄表示，「團隊努力不能只靠幾位球員，而是要大家一起提升，我們的確也板凳深度不足，希望球員也要好好投資自己，在休賽季好好增強自己。」
他自己也會花費1.5萬美元左右的金額，前往美國「DRIVELINE」的訓練設施加強自己，不但可以看自己的打擊狀況，還會追蹤檢測，他說：「還是建議年輕球員都多去國外看看，現在的棒球跟以前已經不一樣，不是一直苦練就可以，而是要有效率。」
林哲瑄希望全隊多提昇自己，他身為隊長，也希望團隊更好，大家都去學習後分享，目標就是拿到冠軍，往這樣的方向邁進。
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