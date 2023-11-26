12星座一周運勢／雙子、巨蟹工作運旺　牡羊、天蠍「感情神進展」

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本周運勢重點，感情、日常。
這周會有合作、合夥的機會，好好把握囉！工作上有意外機會來臨；感情上有桃花，而且進展速度很快。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
多擔待點囉！工作上對方的要求非常多，另外有些事情可能要不到。感情上出現有點糾纏的桃花類型，還有一部分桃花對你有所考量。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周很能駕馭，尤其是工作方面，若有機會結果是完美的。工作上表現100分，會凸顯很能賺的一面；感情上對方會很主動，雙子男則會主動脫單。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周的運勢撥雲見日，很多事情都會好轉，甚至有機會。工作上目前機會是輪到你了；感情上機會多了起來。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周屬於還在周旋的階段，但結果可能不好。工作上容易沒結果，或不是你要的結果；感情是小心追不到對方。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、工作。
這周屬於對方還在忍耐，還會給你第二次機會。工作上需要多努力否則沒結果；感情上目前狀況穩定，還在熟悉對方。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、日常。
這周狀況穩定了下來，凡事都有個新開始。工作上容易開始些新項目，或開始有些眉目了；感情上還在熟悉對方中。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周是順利、愉悅的一週，有種心想事成的感覺。工作上順利，會得到的比你想像的更多；感情上適合約會的一週，關係會迅速成長。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、感情、工作。
這周可能別人跟不上你的腳步，覺得狀況太多、太突發，有跟對方不太協調的狀況。工作上目前還不是有結果的時候；感情上離脫單還有段距離。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周是自己很努力很積極的一週，身邊的機會可能不多。工作上會很積極爭取；感情上會開始熱情展開追求。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢進入下個新階段，但你的資源還沒到齊。工作上是新的環境或氛圍，但沒有資源；感情上目前想要桃花還要再等等。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周你會發現就算多努力還不如內定，是非常辛苦、競爭者非常多的一周。工作上對方可能早有人選了；感情上目前的付出可能都付諸流水。
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