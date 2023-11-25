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YouTuber爆停更潮！「志祺七七」點出5點關鍵　YT團分手不是壞事

▲團體YouTuber爆發停更潮！「志祺七七」點出5點關鍵。（圖／翻攝《志祺七七》YT 影片）
▲團體YouTuber爆發停更潮！「志祺七七」點出5點關鍵。（圖／翻攝《志祺七七》YT 影片）

記者周淑萍/綜合報導

近期YouTube大動盪，成立13年的「這群人TGOP」8月時公布「明年將會找一個適合時間停更」；加上今（25）凌晨官宣解散的「最近紅什麼」，不少團體型的YouTub頻道陸續宣布停更或解散。擅長分析時事的YouTuber 「志祺七七」日前拍片，分析為何「團體 YouTuber」很難經營，他認為團體與其陷入惡性循環，適當的時機「分手」其實也不是壞事。

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近年團隊YouTube頻道，包含了這群人、狠愛演、頑GAME、在不瘋狂就等死、幹片兄弟等，以及今（25）凌晨解散的「最近紅什麼」，紛紛宣布停更或是解散。日前百萬等級的YouTube志祺七七，就在頻道上發布「為何團體 YouTuber很難經營？拆夥其實不是壞事？」影片，分析團體常見的困擾和很難繼續走下去的原因。

🟡分潤出現爭議

影片中首先提到團體容易在分潤上出現爭議，包含彼此對影片的貢獻程度、知名度等不同，一但認知失調就會出現爭議，他坦言，要找到讓每個人都滿意的分潤方式其實非常難。

🟡發展方式改變

擅長分析的志祺影片內就提到，YouTube是一定要一直改變才有辦法繼續生存下去的產業，包含更新頻率、片長都要跟演算法、觀眾喜好來進行改變。團隊沒有人主導就會往保守的方向前進，就很難生存下去，甚至被演算法拋棄。另外，太過強勢也會讓團隊的其他人覺得不滿。

🟡工作、生活沒有區隔，演變成惡性循環

不少團體型的YouTuber都是從同學或是朋友一起拍片，然後一起組成公司。志祺指出，朋友代表生活圈，工作就是工作，當朋友變成同事，就會變成工作和生活無法切開。他舉例說明，展榮就曾說大家每次見面都是為了工作，漸漸就沒有自己的生活，覺得完全沒有休息的狀態。當工作和生活沒有區隔，會讓狀態不好甚至影響靈感拍不出好片，成就感無法累積，會是一個很強大的「惡性循環」。

▲團體YouTuber停更潮！　「志祺七七」點出5點關鍵：分手不是壞事（圖／翻攝《志祺七七》YT 影片）
▲志祺七七在影片中提到，工作和生活如果換在一起，很容易出現惡性循環。（圖／翻攝《志祺七七》YT 影片）
🟡個人頻道的機會成本

團隊通常會鼓勵創作者開個人頻道，但開了之後，有些人就會發現，經營個人頻道的效益高，讓合體拍片的誘因變少，一起拍還要拆分，不如把時間放作作別的事情上，成員也會因為越來越忙，有自己的事情要發展，讓彼此要合作的門檻變高。

🟡「分開」是一個困難的決定

至於團隊選擇分開會是正確的決定嗎？他認為如果一起拍片到最後出現惡性循環，有可能會不歡而散，「分開」背後是一個不簡單的決定，他認為不是壞事，因為距離可以讓彼此有喘息空間。


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