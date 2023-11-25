直播／金馬60紅毯看這裡！林青霞、許光漢、林志玲、妻夫木聰來了
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點20分登場，由楊千霈、曹佑寧擔任主持人，今年紅毯卡司堅強，多位國內外重量級影人共襄盛舉，有李安、許鞍華、林青霞、北野武、役所廣司、妻夫木聰、滿島光、張震、李康生、陳以文、阮經天、陳淑芳、楊貴媚、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱、柯震東、林柏宏、劉冠廷、陸小芬、王渝萱、朱軒洋、范少勳、許光漢、王淨、宋芸樺、袁澧林、柯煒林、劉俊謙、林志玲、吳慷仁、陳澤耀、李鴻其、王柏傑、萬芳、羅家英、劉奕兒、春風、邵雨薇、陳意涵、傅孟柏、方志友等人，《NOWnews今日新聞》透過直播帶您直擊現場。
記者楊穎軒／台北報導
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年將有超過700名入圍影片影人參與盛會，頒獎典禮準時於19時舉行，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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