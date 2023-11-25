顏寬恒競總成立展氣勢 禿子漢子燕子「三子」合體力挺

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顏寬恒說，看到鄉親這段時間為了疫情、疫苗、雞蛋等民生議題憂心，還有針對人民質疑執政黨預算交代不清，逕自用機密封存感到不滿聲音，他都聽到了，只是，想為民眾監督政府卻苦無制衡的方式，讓他心裡也很感慨。顏寬恒表示，46年來，他與在地鄉親一起生活，大家感情就像家人，對在地深厚情誼是他推動建設的最大動力，希望鄉親再給他機會，共創沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰繁榮進步。
顏寬恒細數他任內爭取建設，諸如大肚和美跨河大橋已開工，中科西南向聯外道路已完工通車，甚至在選區分割前，爭取的74線草湖匝道也即將通車，各項重大公共建設帶來地方繁榮，家鄉進步，也為在地人添光彩。
顏寬恒許諾，會繼續為地方打拼，拼的是長照，推動科技長照、一區一公力日照照顧照服員福利；拼的是提高生育、托育補助，推廣臨托設施佈建，為家鄉拚建設，大肚生活圈四號道路、老舊電網優先汰換、南山截水溝第三期，爭取海線鐵路雙軌高架化，還有大家期盼的捷運藍線能有個明確的期程。
顏寬恒更說道，人民用選票託付給民意代表，身為立委應該跟人民站在一起、為民發聲，這是一種責任，更是跟鄉親朋友的約定。一旦當選，他一定會是稱職的立法委員，不護短、不護航，永遠把民意放在第一位。不能讓目無法紀的執政黨需索無度，不能讓視民意為無物的民意代表得寸進尺。
顏寬恆說，當他決定再一次站出來，面臨的是大規模搜索、檢調的伺候，用莫須有的罪名混淆視聽，要特別感謝鄉親朋友的信任，給他力量做他的後盾，讓他能踏實走穩每一步。顏寬恒喊話鄉親，展現團結表達民意，要贏做事的機會、拼台中的未來，要鄉親與他一起為家鄉贏下這一戰。