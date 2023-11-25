台北花園「吃到飽2人享1人半價」 全台飯店Buffet超殺優惠一次看
年終聚餐，到吃到飽餐廳是個好選擇，且最近飯店的自助餐廳更有優惠好康可搶。台北花園大酒店饗聚廚房11月27日至12月24日推出「美式鄉村料理季」，匯聚美國風土特色經典料理，包括辣味手抓海鮮、德州燒烤豬肋排、底特律披薩等，更祭出週日至週四，兩人同行消費享第二人半價優惠。同樣推出折扣優惠的，還有JR東日本大飯店台北的Brilliant鉑麗安全日餐廳、台北美福大飯店的彩匯自助餐廳等4家。
記者葉盛耀/綜合報導
饗聚廚房「美式鄉村料理季」將道地傳統菜色與創意結合，像是極富特色的底特律披薩，採以方形烤盤更顯亮眼，配料有洋蔥、風乾熟成臘腸(Salami沙拉米)、迷迭香等，烘烤後再抹上主廚特製番茄醬，厚實餅皮更顯誘人。也有辣味手抓海鮮大咖，為美國南方靠海著名海鮮料理之一，精選淡菜、白蝦、魷魚等配上以韓式醬、煙燻辣椒汁、百里香、檸檬汁製成的風味醬汁，辣香韻味帶出海鮮的鮮甜。
也有大份量的戰斧豬排，經過爐烤，外層帶有焦脆感，肉質保有柔嫩，搭配特製菌菇醬汁，味濃肉嫩。另還有德州燒烤豬肋排、濃郁的波士頓蛤蜊巧達湯等。饗聚廚房餐檯菜色由曾榮獲法國藍帶廚藝認證、世界奧古斯五星行政總主廚殊榮的何政達主廚操刀，近百道多國料理，平日午餐及晚餐或假日下午茶每位899元+10%，假日午餐及晚餐每位1,099元+10%。現推出週日至週四，兩人同行消費享第二人半價優惠。
同樣於此時段推出優惠折扣的飯店自助餐廳，還有4家，以下整理一次看。
📍JR東日本大飯店台北-Brilliant鉑麗安全日餐廳
即日起至12月29日推出平日午餐享六折的「壯世代優惠」活動，及加JR東日本大飯店台北LINE好友週一至週四可享「晚晚餐買一送一」。
📍台北美福大飯店的彩匯自助餐廳
平日午餐1600元、晚餐1900元、平日下午餐1100元，近期加碼推出下午餐3人同行1人免費，等於約6折好康，優惠延長至明年2月29日。
📍台北喜來登大飯店的十二廚
推出平日用餐，4人同行即享1人免費。即日起推出韓國美食節，除了超過40種韓劇同款美食之外，還有松葉蟹吃到飽。此外，即日起至11月30日，午、晚餐6人同行、下午茶4人同行，加碼贈超可愛「燒酒兌換券」。
📍台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen
即日起至11月30日，周一至周五晚餐餐期（等於僅剩4天），3位賓客持2023 ITF或其他未過期的MJ Kitchen平日晚餐單人券用餐，第4位即可免費用餐，免費用餐者需另收原價1成服務費。