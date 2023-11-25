快訊／大樂透頭獎衝3億！200萬加碼還有53組　11/24最新獎號曝光

台北花園「吃到飽2人享1人半價」　全台飯店Buffet超殺優惠一次看

▲歲末年終各飯店的Buffet推出加碼活動與超殺優惠，台北花園大酒店饗聚廚房11月27日至12月24日推出「美式鄉村料理季」，匯聚美國風土特色經典料理，更祭出週日至週四，兩人同行消費享第二人半價優惠。（圖／台北花園大飯店提供）
▲歲末年終各飯店的Buffet推出加碼活動與超殺優惠，台北花園大酒店饗聚廚房11月27日至12月24日推出「美式鄉村料理季」，匯聚美國風土特色經典料理，更祭出週日至週四，兩人同行消費享第二人半價優惠。（圖／台北花園大飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

年終聚餐，到吃到飽餐廳是個好選擇，且最近飯店的自助餐廳更有優惠好康可搶。台北花園大酒店饗聚廚房11月27日至12月24日推出「美式鄉村料理季」，匯聚美國風土特色經典料理，包括辣味手抓海鮮、德州燒烤豬肋排、底特律披薩等，更祭出週日至週四，兩人同行消費享第二人半價優惠。同樣推出折扣優惠的，還有JR東日本大飯店台北的Brilliant鉑麗安全日餐廳、台北美福大飯店的彩匯自助餐廳等4家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
饗聚廚房「美式鄉村料理季」將道地傳統菜色與創意結合，像是極富特色的底特律披薩，採以方形烤盤更顯亮眼，配料有洋蔥、風乾熟成臘腸(Salami沙拉米)、迷迭香等，烘烤後再抹上主廚特製番茄醬，厚實餅皮更顯誘人。也有辣味手抓海鮮大咖，為美國南方靠海著名海鮮料理之一，精選淡菜、白蝦、魷魚等配上以韓式醬、煙燻辣椒汁、百里香、檸檬汁製成的風味醬汁，辣香韻味帶出海鮮的鮮甜。

▲台北花園大酒店饗聚廚房11月27日將有新菜色，並推出週日至週四，兩人同行消費享第二人半價優惠。（圖／翻攝台北花園大飯店官網）
▲台北花園大酒店饗聚廚房11月27日將有新菜色，並推出週日至週四，兩人同行消費享第二人半價優惠。（圖／翻攝台北花園大飯店官網）
也有大份量的戰斧豬排，經過爐烤，外層帶有焦脆感，肉質保有柔嫩，搭配特製菌菇醬汁，味濃肉嫩。另還有德州燒烤豬肋排、濃郁的波士頓蛤蜊巧達湯等。饗聚廚房餐檯菜色由曾榮獲法國藍帶廚藝認證、世界奧古斯五星行政總主廚殊榮的何政達主廚操刀，近百道多國料理，平日午餐及晚餐或假日下午茶每位899元+10%，假日午餐及晚餐每位1,099元+10%。現推出週日至週四，兩人同行消費享第二人半價優惠。

同樣於此時段推出優惠折扣的飯店自助餐廳，還有4家，以下整理一次看。

📍JR東日本大飯店台北-Brilliant鉑麗安全日餐廳
即日起至12月29日推出平日午餐享六折的「壯世代優惠」活動，及加JR東日本大飯店台北LINE好友週一至週四可享「晚晚餐買一送一」。 

▲JR東日本大飯店台北的鉑麗安全日餐廳11月是「秋蟹海鮮季主題」，並推出加LINE好友，享有晚晚餐時段買一送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
▲JR東日本大飯店台北的鉑麗安全日餐廳11月是「秋蟹海鮮季主題」，並推出加LINE好友，享有晚晚餐時段買一送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
📍台北美福大飯店的彩匯自助餐廳
平日午餐1600元、晚餐1900元、平日下午餐1100元，近期加碼推出下午餐3人同行1人免費，等於約6折好康，優惠延長至明年2月29日。

▲台北美福大飯店-彩匯自助餐廳平日午餐1600元、晚餐1900元，平日下午餐為1100元，下午餐近日有「3人同行1人免費」的優惠。（圖／台北美福飯店提供）
▲台北美福大飯店-彩匯自助餐廳平日午餐1600元、晚餐1900元，平日下午餐為1100元，下午餐近日有「3人同行1人免費」的優惠。（圖／台北美福飯店提供）
📍台北喜來登大飯店的十二廚
推出平日用餐，4人同行即享1人免費。即日起推出韓國美食節，除了超過40種韓劇同款美食之外，還有松葉蟹吃到飽。此外，即日起至11月30日，午、晚餐6人同行、下午茶4人同行，加碼贈超可愛「燒酒兌換券」。

▲台北喜來登的十二廚自助餐廳推出「韓國美食節」，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式美食，加上松葉蟹吃到飽，還加碼平日用餐，4人同行即享1人免費。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登的十二廚自助餐廳推出「韓國美食節」，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式美食，加上松葉蟹吃到飽，還加碼平日用餐，4人同行即享1人免費。（圖／台北喜來登提供）
📍台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen
即日起至11月30日，周一至周五晚餐餐期（等於僅剩4天），3位賓客持2023 ITF或其他未過期的MJ Kitchen平日晚餐單人券用餐，第4位即可免費用餐，免費用餐者需另收原價1成服務費。　

▲台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen即日起至11月30日，平日晚餐，3位賓客持2023 ITF或其他未過期的MJ Kitchen平日晚餐單人券用餐，第4位即可免費用餐。（圖／資料照，Klook提供）
▲台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen即日起至11月30日，平日晚餐，3位賓客持2023 ITF或其他未過期的MJ Kitchen平日晚餐單人券用餐，第4位即可免費用餐。（圖／資料照，Klook提供）

身分證秀出來！「2、0、2、4」中任2碼　美國和牛、烏魚子吃到飽

全台8家Buffet「松葉蟹吃到飽」！還加碼龍蝦　「這2家」價格最優

99元燒肉丼飯被挖出！宮本武丼「買一送一」　雞湯、冰淇淋吃到飽

5星級海鮮吃到飽「泰市場」平安夜熄燈　告別優惠曝：業者揭動向

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞