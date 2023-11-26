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準媽咪體重上升易出汗　頭皮油癢還掉髮！醫教8招保俏麗

▲孕婦壓力山大，頭皮也容易出汗，導致油膩、搔癢。（示意圖／取自photo AC）
▲孕婦壓力山大，頭皮也容易出汗，導致油膩、搔癢。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

懷孕是人生大事，不過體內荷爾蒙的變化，及外觀、工作、情緒影響等，常讓孕婦覺得壓力山大，頭皮也容易出汗，導致油膩、搔癢，對此醫師說，孕期頭皮清潔相當重要，有人會刻意改用不同的洗髮精，其實大可不必，如原先使用的洗髮護髮品牌性質溫和，應持續沿用，尤其不要更換之前從未用過的品牌，以防頭皮受刺激而產生過敏。

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針對孕婦護髮，台安醫院皮膚科主治醫師彭家盈說，除需注意洗髮精之外，為避免毛囊阻塞，應減少使用潤絲精及護髮素在頭皮上，而在洗頭的過程中，宜用指腹按摩頭皮，不要因為頭皮癢，就用指甲用力抓，這很容易造成頭皮受傷。

許多準媽媽會在孕前或孕期時剪個俏麗、俐落的短髮，其實這讓自己看起來更有精神，也更方便護理頭髮，是不錯的選擇。

彭家盈也說，有不少人會問孕期媽咪能否燙染頭髮，其實這目前沒有肯定答案，沒有任何科學證據顯示市面上合格的染燙髮產品會對胎兒造成影響，但在動物實驗中，發現長期暴露於這類高劑量化學藥劑，確實對媽媽有致癌風險。

站在皮膚科醫師角度，還是會建議孕期盡量避免燙染，主因是怕準媽咪的頭皮受到化學藥劑刺激，容易出現紅腫、過敏，若仍希望燙染，應避開頭皮，盡量落實頭皮隔離護理，只處理頭髮中、尾段部份，如此就可減少頭皮對藥物的吸收，並降低過敏機率。


除了一般護髮問題，某些孕婦甚至會發生掉髮現象，對此彭家盈說，孕期血中有高濃度的雌激素，會延長毛髮生長期，使得生長期毛髮數量增加，因此有些媽媽會覺得孕期時頭髮比以前還多，若有異常落髮，要注意可能是雄性禿或圓形禿，或因缺鐵和蛋白質導致貧血，或心理壓力造成休止期落髮，或抵抗力下降導致頭皮感染，或甲狀腺低下影癢頭髮生長，或是服用妊娠高血壓藥物引起掉髮，原因相當多，須就醫才能對症下藥。

🟡準媽咪護髮注意事項：

📍若原用洗髮精性質溫和，不必刻意更換。

📍減少使用潤絲精及護髮素。

📍洗頭過程宜用指腹按摩頭皮。

📍避免燙染頭髮。

📍飲食均衡，可適當補充富含鐵質、蛋白質、維生素A、維生素E等營養素的食物，對頭皮、頭髮有益。

📍保持充足睡眠，心情盡量保持輕鬆、愉悅。

📍切勿自行去藥局買生髮水或生髮藥物來增進髮量，因生髮水若含有藥用成份Minoxidil，其於動物實驗發現對胎兒有危險，且會分泌於乳汁。口服生髮藥則通常是抗雄性荷爾蒙藥物，有致畸胎性，孕婦忌用。

📍注意頭皮、頭髮防曬。出門若覺得太陽大，準媽媽可戴帽子或撐抗UV陽傘等，但不宜長時間戴帽子，此易導致毛囊阻塞，甚至發炎，若嚴重恐引起掉髮。
 

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