準媽咪體重上升易出汗　頭皮油癢還掉髮！醫教8招保俏麗

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許多準媽媽會在孕前或孕期時剪個俏麗、俐落的短髮，其實這讓自己看起來更有精神，也更方便護理頭髮，是不錯的選擇。
彭家盈也說，有不少人會問孕期媽咪能否燙染頭髮，其實這目前沒有肯定答案，沒有任何科學證據顯示市面上合格的染燙髮產品會對胎兒造成影響，但在動物實驗中，發現長期暴露於這類高劑量化學藥劑，確實對媽媽有致癌風險。
站在皮膚科醫師角度，還是會建議孕期盡量避免燙染，主因是怕準媽咪的頭皮受到化學藥劑刺激，容易出現紅腫、過敏，若仍希望燙染，應避開頭皮，盡量落實頭皮隔離護理，只處理頭髮中、尾段部份，如此就可減少頭皮對藥物的吸收，並降低過敏機率。
除了一般護髮問題，某些孕婦甚至會發生掉髮現象，對此彭家盈說，孕期血中有高濃度的雌激素，會延長毛髮生長期，使得生長期毛髮數量增加，因此有些媽媽會覺得孕期時頭髮比以前還多，若有異常落髮，要注意可能是雄性禿或圓形禿，或因缺鐵和蛋白質導致貧血，或心理壓力造成休止期落髮，或抵抗力下降導致頭皮感染，或甲狀腺低下影癢頭髮生長，或是服用妊娠高血壓藥物引起掉髮，原因相當多，須就醫才能對症下藥。
🟡準媽咪護髮注意事項：
📍若原用洗髮精性質溫和，不必刻意更換。
📍減少使用潤絲精及護髮素。
📍洗頭過程宜用指腹按摩頭皮。
📍避免燙染頭髮。
📍飲食均衡，可適當補充富含鐵質、蛋白質、維生素A、維生素E等營養素的食物，對頭皮、頭髮有益。
📍保持充足睡眠，心情盡量保持輕鬆、愉悅。
📍切勿自行去藥局買生髮水或生髮藥物來增進髮量，因生髮水若含有藥用成份Minoxidil，其於動物實驗發現對胎兒有危險，且會分泌於乳汁。口服生髮藥則通常是抗雄性荷爾蒙藥物，有致畸胎性，孕婦忌用。
📍注意頭皮、頭髮防曬。出門若覺得太陽大，準媽媽可戴帽子或撐抗UV陽傘等，但不宜長時間戴帽子，此易導致毛囊阻塞，甚至發炎，若嚴重恐引起掉髮。