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擱淺近40年！「全球最大冰山」突加速漂移　面積是倫敦2倍

▲「全球最大冰山」A23a，近日正加速移動，即將脫離南極範圍。（圖／翻攝自abc News）
▲「全球最大冰山」A23a，近日正加速移動，即將脫離南極範圍。（圖／翻攝自abc News）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

位於南極的「全球最大冰山」A23a，在威德爾海（Weddell Sea）擱淺近40年後，近期開始移動，即將脫離南極範圍，原因可能與全球氣候變遷有關，但也不排除只是「時機剛好到了」。

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綜合《BBC》等外媒報導，A23a崩解前，原屬於「菲爾希納冰棚」（Filchner Ice Shelf）的一部分，於1986年從南極海岸線崩解後，便擱淺在威德爾海、由泥漿組成的海床上，面積近4000平方公里面積，是大倫敦地區的2倍之多，厚度達400公尺左右。

為何A23a在擱淺37年後突然開始移動？「英國南極勘測」（British Antarctic Survey）的專家佛雷明（Andrew Fleming）聲稱，經過與多位同事討論，A23a的移動不一定與水溫變化有關，可能只是時機「剛好到了」，至於什麼是時機，佛雷明則解釋：「A23a自1986年以來一直處於擱淺狀態，但它最終仍會縮小到足以失去抓地力並開始移動，我2020年就發現A23a首次移動的跡象。」

不過，近幾個月A23a在風和洋流的推動下，移動速度突然加快，目前正通過南極半島的北端，即將超出南極水域。與威德爾海的大多數冰山一樣，科學家認為A23a最終應該會融入「南極繞極流」（Antarctic Circumpolar Current）中，沿著被稱為「冰山巷」（Iceberg Alley）的路徑流向南大西洋後，融化並消失。

英國南極調查局的冰川學家馬什（Oliver Marsh）則認為，很少看到如此大小的冰山在移動，科學家將密切關注其軌跡，A23a也有可能會再次於南喬治亞島（South Georgia island）擱淺，若真如此，恐怕會為南極洲的野生動物帶來問題，因為有數以百萬計的海豹、企鵝和海鳥在島上繁殖，並於周圍水域覓食，A23a不排除會損壞海洋生物並切斷食物供應。

此外，雖然全球溫度持續攀升，但這種規模的冰山，還是可能在南大西洋存在相當長的時間，若它向北方進一步移動，或許也會擾亂航運。

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