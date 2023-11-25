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台灣首間寶可夢中心確定12/8開幕！　14款限定版紀念商品一次看完

▲台灣寶可夢中心預計12月8日正式開幕。（圖／翻攝官方IG）
▲台灣寶可夢中心預計12月8日正式開幕。（圖／翻攝官方IG）

記者周淑萍/綜合報導

久等了！台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」確定要在12月8日(五)開幕，粉絲們可以先劃假了。但詳細的入場方式、活動內容等，目前都還有公布。《NOWnews》先來幫忙補課，一次了解寶可夢中心的看點有哪些，同時截至目前為止的14項周邊商品一次看完。

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🟡開幕日期確定

預計12月8日(五)開幕，至於詳細的入場方式、活動內容等，都還沒有進一步的資訊，官方表示，預計日後才會陸續公開。

Pokémon Center TAIPEI
📍地點：新光三越台北信義新天地A11館3F 110台北市松壽路11號 3F
📍營業時間：週日~週四 11:00~21:30 週五~週六 11:00~22:00 實際營業時間以新光三越告示為準

▲寶可夢玩家敲碗狂問的「Pokémon Center TAIPEI」何時開幕？官方稍早公布，確定將於12月8日(五)開幕。（圖／翻攝官網）
▲寶可夢玩家敲碗狂問的「Pokémon Center TAIPEI」何時開，官方確定將於12月8日(五)開幕。（圖／翻攝官網）
🟡入口的寶可夢吉祥物

和其他寶可夢中心一樣，台灣也有代表性的寶可夢，日前公開為快龍和皮卡丘的組合。

▲台灣寶可夢中心。（圖／翻攝官方IG）
▲台灣代表性的寶可夢，日前公開為快龍和皮卡丘的組合。（圖／翻攝官方IG）
🟡Pokémon Center TAIPEI的標

標誌和門口的吉祥物相同，為皮卡丘和快龍的組合，皮卡丘乘坐在快龍背上的樣子。

▲台灣寶可夢中心。（圖／翻攝官方IG）
▲台灣標誌和門口的吉祥物相同，為皮卡丘和快龍的組合。（圖／翻攝官方IG）
🟡店內特色

從官方IG釋出的照片和訊息可以得知，店內以自然環境、周圍被天空和大海環繞的島嶼為發想。現場除了商品販售之外，也有寶可夢集換式卡牌遊戲區和動畫相關的區域。

▲台灣寶可夢中心。（圖／翻攝官方IG）
▲店內會有遊戲區。（圖／翻攝官方IG）
🟡14款寶可夢中心開幕紀念品

開幕的紀念品，根據官方指出是以台灣夜市及水果為發想進行設計，截至目前為止官網總共發表了4波紀念商品，共有14款可選擇，有4款絨毛玩偶、2款飲料杯套、4款伸縮鑰匙圈和4款文件。

▲台灣寶可夢中心。（圖／翻攝官方IG）
▲皮卡丘和快龍的毛絨玩具，重現開幕紀念插畫的皮卡丘和快龍的毛絨玩具，快龍手中拿的水果籃中，還藏著甜竹竹。（圖／翻攝官方IG）

▲台灣寶可夢中心。（圖／翻攝官方IG）
▲胖丁和熊寶寶的絨毛玩偶。（圖／翻攝官方IG）

▲台灣寶可夢中心。（圖／翻攝官方IG）
▲皮卡丘和甜竹竹的刺繡杯套，以及懷舊復古的花樣的杯套環保袋。（圖／翻攝官方IG）

▲台灣寶可夢中心再度曝光6款紀念品，粉絲尖叫：「可愛到瘋掉」。（圖／翻攝官網）
▲開幕紀念插畫的橡膠伸縮鑰匙圈，有皮卡丘、快龍、胖丁、熊寶寶，共4種。（圖／翻攝官網）

▲台灣寶可夢中心。（圖／翻攝官方IG）
▲近期公布最新周邊為紙膠帶套組、箱型便利貼、側開筆記本、A4文件夾。（圖／翻攝官方IG）


確定了！台灣首間寶可夢中心12/8正式開幕　粉絲激喊：衝了

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