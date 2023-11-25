台灣首間寶可夢中心確定12/8開幕！ 14款限定版紀念商品一次看完
久等了！台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」確定要在12月8日(五)開幕，粉絲們可以先劃假了。但詳細的入場方式、活動內容等，目前都還有公布。《NOWnews》先來幫忙補課，一次了解寶可夢中心的看點有哪些，同時截至目前為止的14項周邊商品一次看完。
記者周淑萍/綜合報導
🟡開幕日期確定
預計12月8日(五)開幕，至於詳細的入場方式、活動內容等，都還沒有進一步的資訊，官方表示，預計日後才會陸續公開。
Pokémon Center TAIPEI
📍地點：新光三越台北信義新天地A11館3F 110台北市松壽路11號 3F
📍營業時間：週日~週四 11:00~21:30 週五~週六 11:00~22:00 實際營業時間以新光三越告示為準
🟡入口的寶可夢吉祥物
和其他寶可夢中心一樣，台灣也有代表性的寶可夢，日前公開為快龍和皮卡丘的組合。
🟡Pokémon Center TAIPEI的標誌
標誌和門口的吉祥物相同，為皮卡丘和快龍的組合，皮卡丘乘坐在快龍背上的樣子。
🟡店內特色
從官方IG釋出的照片和訊息可以得知，店內以自然環境、周圍被天空和大海環繞的島嶼為發想。現場除了商品販售之外，也有寶可夢集換式卡牌遊戲區和動畫相關的區域。
🟡14款寶可夢中心開幕紀念品
開幕的紀念品，根據官方指出是以台灣夜市及水果為發想進行設計，截至目前為止官網總共發表了4波紀念商品，共有14款可選擇，有4款絨毛玩偶、2款飲料杯套、4款伸縮鑰匙圈和4款文件。