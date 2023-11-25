侯友宜「陰霾走掉」心花朵朵開 諷柯文哲連成立特偵組都不敢說
藍白合最終以分手落幕，國民黨總統候選人侯友宜昨完成登記後，今再度於台中與燕子、禿子三子合體。他以今日天氣「日頭出來了，陰霾都走掉了」暗喻藍白整合結果，強調台灣人要有個性，「不能被軟土深掘」，並說柯文哲就是「啥米都嘸」，連要成立特偵組都不敢說。
記者顏幸如／台中報導
侯友宜今（25）日和台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜，在國民黨中二立委候選人顏寬恒的競選總部成立大會上，再度三子合體。他一上台就笑容滿面，先感謝韓國瑜不離不棄、盧秀燕充滿正義、顏寬恒全力相挺，大家給機會讓他站在舞台上，接著坦言今天心情很好，「日頭出來了，陰霾都走掉了」。
侯友宜說，原本前方一片黑暗，有許多看不清的地方，但大家有正派的心，秉持誠意、善良、古意。接著意有所指的說，台灣人就是客氣尊重，但也要有個性、不可以一次、二次、三次被軟土深掘，台灣人不怕拚，是為和諧、進步一直忍耐到現在。
侯友宜笑說不多話的漢子看到善良的禿子，和平温柔的燕子，心花朵朵開，代表好兆頭要開始了。面對總統選舉三角督的局勢，侯友宜批評民進黨一堆派系分贓，卻沒人敢辦，如果讓賴清德繼續當總統，台灣就完了；柯文哲就是「啥米都嘸」、「他連特偵組都不敢說」，侯友宜身為男子漢敢說敢做敢當，未來贏回清廉的政府、兩岸的和平就靠他。