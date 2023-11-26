金馬60／吳慷仁拿影帝內幕大公開！王柏傑輸在「戲分不多」
第60屆金馬獎頒獎典禮25日順利落幕，金馬執委會執行長聞天祥公開「評審內幕」，提及「死亡之組」的影帝競爭部分，與《富都青年》吳慷仁競爭到最後的是《疫起》的王柏傑，評審認為吳慷仁：「連眼神都有戲！」王柏傑輸在戲分不夠多。
記者黃雅琪／台北報導
聞天祥表示，提名影帝的許光漢、林柏宏、阮經天，評審認為他們各自有爆發性的成長：「阮經天的爆發力比起《艋舺》時期，有過之而無不及！」最後聞天祥認直呼：「今年是台灣男演員的豐收年！」給予大家高度肯定。
影后部分最後是《菠蘿，鳳梨》的胡伶和年僅12歲的《小曉》林品彤競爭，最終由林品彤拿下最佳女主角獎，評審直誇她表現有條不紊：「細膩程度連大人都很難做到這樣的層次，最終獲得票數無懸念。」另外，外界呼聲最高的《本日公休》陸小芬，評審認為她演出充滿溫暖和力道：「是她表演的巔峰。」
男配角最後階段，由《富都青年》的陳澤耀與《老狐狸》陳慕義陷入苦戰，評審認為陳澤耀與吳慷仁的兄弟戲表現極佳，但因為陳慕義精準演出狡詐銳利、慈父的多樣貌，最終決定頒給陳慕義。
女配角獎項，評審認為《本日公休》的方志友勝出的關鍵，是她的角色屬於「不利於演員」的角色：「雖然角色不討喜，卻成功體現生活之苦！」不刻意博取同情的表現亮眼。
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