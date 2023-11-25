金馬60／LuLu集滿3金「獨挑大梁」圓夢！互動電影咖資料背超齊
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25日）晚登場，典禮主持Lulu（黃路梓茵）穿著繡滿60個「金馬馬頭」的吊帶褲造型，拿著爆米花一副看電影的模樣亮相，她直說：「聽說這部片有超多大咖的，好期待唷！」果真，引言影片「凝聚眾人．直奔未來」中驚見港台超多大咖，包括李安、梁朝偉、劉德華、黃秋生、章子怡，串起金馬60年電影夢。李安、張艾嘉、李屏賓3重量級電影人，為典禮揭開序幕。LuLu首次主持金馬，也終於集滿3金主持，LuLu開心地說到：「我終於圓了一個驕傲的夢，那就是主持金馬獎！」」
記者黃盈容/綜合報導
金馬獎典禮開場，張艾嘉表示：「金馬獎奔騰了60年，至今依然馬不停蹄。」李安則說：「它服務了我們每一代的電影人，不斷地追求夢想包括你和我。」李屏賓恭喜所有入圍者，感謝所有電影人付出，強調「今晚不管如何，請大家繼續拍電影！」
本來穿著吊帶裝的LuLu立刻換裝，以大紅禮服亮相，連續2年拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎的她，拿出主持本領，更化身為金馬影迷為頒獎典禮揭開序幕！LuLu不改搞笑本性，訴說自己的「電影夢」，她表示18歲時有愛情美夢和喜歡的男生去看《帶我去遠方》。畫面不忘帶到台下的傅天余導演，LuLu嘆說：「太深刻了，因為那男生真的去遠方了，但他沒有帶我。」全場爆笑。
LuLu今年和林柏宏拍愛情戲等一連串「圓電影夢」，今林柏宏也在台下比愛心回應。LuLu做足功課，背熟電影人們資料，一一點名入圍者們互動，其中在「金馬之最」，細數許多資深前輩優秀的豐功偉業，包括拿過3座最佳導演獎的許鞍華導演 ，拿過7座最佳攝影獎、也是金馬獎主席李屏賓、入圍項目最多元的影人：張艾嘉及蔡明亮 、以及入圍多達41次的電影幕後功臣杜篤之，在台上藉由點名介紹向這些優秀影人致敬的LuLu，提到杜篤之時還忍不住對他說：「會不會今年其實您來主持更為合適！」
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