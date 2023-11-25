歐洲央行總裁兒子搞叛逆！投資加密幣慘虧 終承認「媽媽是對的」
即使身為歐洲央行總裁，掌控全歐洲的貨幣與財政政策，但拉加德（Christine Lagarde）也無法阻止自己兒子的失敗投資。拉加德日前自曝，雖然長期以來都在抨擊加密貨幣，認為加密貨幣容易成為罪犯洗錢的漏洞，然而兒子卻完全不聽話，依然對加密資產進行投資，最後果然血本無歸。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，拉加德在德國法蘭克福的一場學生大會上致詞時表示，自己兒子「完全不聽我的話」，這是兒子的權利，但兒子在加密貨幣上的投資果然面臨慘敗，血虧了大約60％，之後兒子才不情願地承認，「媽媽是對的」。
拉加德對學生表示，「如同大家所知，我對加密幣的評價非常低」，拉加德長期以來多次在各種場合抨擊加密幣，認為這類資產投機性太強，缺乏價值，還常被犯罪分子拿來當成洗錢或是繞過當局監控的金流管道。
拉加德認為，雖然人們有自由投資他們想要投資的東西，選擇投機性質的投資也是人們的自由，但人們不應該將資金參與到犯罪活動中，去幫助那些受到政府制裁的交易及業務。拉加德以自己兒子為例，強調消費者對於加密幣的風險有多麼無知，生動說明為何歐洲央行持續呼籲對加密資產進行全球監管。