盧秀燕和高虹安可以、柯文哲絕對不行！朱立倫重申不准這兩人站台

侯友宜嚴禁小雞與柯同框　林俊憲：國民黨太壞了！

▲藍白合在經歷「君悅大亂鬥」後正式決裂，如今雙方撕破臉，國民黨嚴禁小雞們與柯文哲同框。（圖／記者葉政勳攝）
▲藍白合在經歷「君悅大亂鬥」後正式決裂，如今雙方撕破臉，國民黨嚴禁小雞們與柯文哲同框。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

藍白合隨著前晚「君悅大亂鬥』正式畫下句點，雙方不滿情緒醞釀最終爆發，國民黨下令立委參選人嚴禁與柯文哲同台，侯友宜更強調已下軍令「無模糊空間」，對此民進黨立委林俊憲今（25）日表示，在民眾黨幾乎沒有候選人跟地方組織的情況下，柯究竟要去哪還真的想不出來，「國民黨太壞了！打算讓阿北剩下50天沒地方去嗎？」

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林俊憲說，「藍白拖」爛戲，終於隨著成為永恆經典的「君悅大亂鬥」告一個段落。不過特別的是，雙方似乎立場反轉，不可一世的柯文哲主動釋出善意，要幫藍營小雞站台；一向軟弱的侯友宜反倒硬起來，換他拒絕了柯文哲，認為這跟選舉階段有關，戰場轉換，雙方攻守易勢了。

林俊憲表示，其實參考過去的選舉，大約最晚在投票日半年前各黨人選就該底定，緊接著就開始與對手展開議題攻防，也就是所謂的「空戰」。直到正式登記後，才是真正短兵相接的「陸戰」，候選人密集跑地方、辦造勢，為黨內小雞站台，盡可能面對面接觸更多民眾，實打實的爭取支持。但這次的「藍白拖」，把所有時間表都打亂了。

林俊憲說，現在回頭看，柯文哲當初簽下「投降協議」的其中一個原因，很可能就是看到陸戰正開始，但民眾黨把絕大多數資源都花在「網路行銷」上，空軍再怎麼轟炸也有極限，還是要陸軍進攻才能勝利，而柯哪來的陸軍？接下來50天要怎麼辦？

林俊憲表示，藍白拖前期影響的是空軍弱勢的國民黨，但國民黨撐過來了，立委至少有提好提滿。最慘的是柯文哲，真以為自己能吃下國民黨，區域立委幾乎沒有提，那麼問題來了：當賴蕭跟侯趙忙著全國各地跑，為候選人站台時，柯要去哪？有地方去嗎？難道再去美國度個假打發時間嗎？

林俊憲說，作為對照，賴清德的行程早就已經很滿，一天跑10幾個行程都有可能，而蕭美琴自從宣布以後，行程時間也迅速被各地候選人跟競總訂滿滿，難以排出空檔。在民眾黨幾乎沒有候選人跟地方組織的情況下，柯文哲究竟要去哪，還真的想不出來。

林俊憲說，國民黨終究是百年大黨，雖然前面幾個月被柯當猴耍，但禁止站台這步棋下得確實好。只是好歸好，究竟有多少約束力？這又是另一個問題了。畢竟上次主席朱立倫針對找郭台銘站台的「嚴厲口頭警告」還記憶猶新，小雞們願意聽話嗎？侯友宜半年來低聲下氣的樣子，還有足夠威望嗎？而民進黨花了好幾年，才徹底跟柯劃清界線，「而國民黨只有50天。現在他是你們的問題了，好好享受吧！」

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