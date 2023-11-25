黃士修還原性騷事件！狠批楊智伃「消費性別的假女權」
日前藍白最終協商破局，但案外案仍未停歇，國民黨發言人楊智伃遭到郭辦發言人黃士修指控，「硬把手伸進來騷擾我」，楊則反擊黃在大庭廣眾下緊抓她的手不放，讓她大喊「不要碰我」；黃士修今（25）日親上火線還原事發經過，他氣憤表示，「我是受到性擾的受害者」，痛批楊智伃跟國民黨毀掉是未來有女性受害，對外控訴的公信力，他生平最痛恨消費性別的假女權。
記者孫唯容／綜合報導
黃士修指出，當天記者會，楊智伃特地從講台前方走到我身後，右手公然伸向我的胸部，我用右手下揮格擋。楊智伃再用左手伸進我的腋下，我被公然襲胸，她竟反過來大叫「不要碰我！」如果當時是陳智菡拿著麥克風，自己不相信凌濤敢伸進她的腋下，碰觸她的胸部，那為什麼身為男生的黃士修，要在全國媒體直播之下，被楊智伃公然襲胸性騷擾？
黃士修表示，楊智伃指控他抓她手，還特地拍洗手和剁手影片，說噁心一整晚，但是根據她自己貼的照片，明顯是她把手伸進來，她反嗆我讓她「不舒服」，後續楊智伃立刻改口，宣稱當天是要制止我發言才搶麥克風，與性騷擾無關，「可是妳一開始提抓手和噁心，就是仗著自己是女生，意圖栽贓身為男生的我啊！我提醒你，公然搶劫也犯法，你碰觸我的胸部就是性騷擾。」
黃士修痛批，楊智伃利用女生性別優勢栽贓，甚至臉書留言，「手伸進去沾染錢的味道」，根本就是道理站不住就用形容詞，不敢面對證據；黃士修也認為楊名列不分區，比雞排妹還誇張，毀掉女性受害的公信力，人們對未來性騷受害者多一層眼光，就跟狼來了一樣，「我最痛恨的就是消費性別的假女權」。
※【NOWnews 今日新聞
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