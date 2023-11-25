化妝品網路比專櫃便宜！她提「1問題」天使櫃姐秒變臉：利用我們
隨著民眾購物型態的改變，許多品牌也開設自己的電商，讓民眾能更輕鬆買到商品，但對於化妝品或是精品，許多民眾仍喜歡實際到專櫃體驗，並聽取櫃姐專業的意見。但近期就有位女網友，因為傳訊提問網購問題，卻慘踩櫃姐地雷，甚至讓天使性格的對方直接變臉：「你這樣利用我們不覺得很過分嗎？」
記者潘毅／綜合報導
一位女網友在論壇Dcard上分享近期遭遇，表示先前很常靠櫃試妝，也因此與一位櫃姐變得熟識，雙方也交換了聯絡方式，只要品牌有新品，櫃姐也都會很熱情推薦她到現場試用，甚至還會主動提供試用包等等，詢問美妝資訊也都會耐心回應，讓原PO不禁讚嘆：「遇到一個天使櫃姐」。
沒想到事情卻突然出現轉折，一位好友近期想以網購方式購買化妝品，因為價格較為便宜，卻但又擔心買到假貨，於是請原PO幫忙詢問櫃姐「網站是不是官方開的？」沒想到櫃姐看完後，卻直接已讀不回。
原PO本以為是對方太忙，看完忘記回應，於是再度私訊：「不忙的時候再麻煩幫我看一下，感謝妳」，沒想到櫃姐不久後的回應卻相當有情緒：「對啦！是官方的啦！這樣高興了嗎」。這讓原PO感到十分錯愕，急忙道歉：「不知道哪邊讓你不舒服，可以跟我說嗎？」櫃姐也痛批「妳不就是想試完妝之後在上面買嗎？妳這樣利用我們不覺得很過分嗎？」
平時為人和善的櫃姐，因為網購問題而出現激動的反應，也讓原PO相當困惑「我整個很莫名。我又沒有要利用妳之後去網路下單，而且就算真的在網路買，也是買你們家的阿...這樣真的有很過分嗎？」
遭遇曝光後也引發熱議，多數人則感嘆「服務的價值無法明碼標價」，網購平台是否為官方正品，這問題應該致電公司客服，而非提問櫃姐，因為櫃姐與網購同為購買渠道，「賺不到這份業績就算了，還要叫她確認另一個分業績的購買渠道」，這樣的問題完全消磨了服務業的熱誠。