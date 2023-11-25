十大伴手禮網路票選如火如荼 隱藏版台灣冠軍赫然在列
台中市十大伴手禮網路票選活動，正如火如荼進行中，直至12月1日截止。台中市府工策會表示，民眾下載並註冊登入「台中通暨購物節」APP，點擊購物節活動進入投票頁面，參與網路票選，就有機會獲得伴手禮禮盒，包括年銷售量超過50萬盒的隱藏版台灣冠軍曲奇餅乾商品等項目。
記者金武鳯/台中報導
台中十大伴手禮參加票選的業者，逐年增加，相對也越來越竸爭。參加業者各行各業，各式各樣商品不乏知名者。其中參加票選的「SweetsPURE 溫感烘焙」，是具有10年品牌口碑的曲奇餅乾起風者；推陳出新的多樣曲奇餅口味，每季節都有不同的創意新口味及季節限定款上市。
尤其，令人目眩神迷的精緻鐵盒及手工緞帶蝴蝶結包裝，更增添與眾不同的名媛風美感，所以一直是台中七期貴婦及名媛送禮首選。多年來更是帶動全台曲奇餅的跟風現象，據業者透露，因口味是全台最多，所以每年的回購量都持續增加，銷售量已超過50萬盒以上。
SweetsPURE品牌創辦人蔡總監表示，台灣人普遍喜歡有內餡的甜點，今年推出參選十大伴手禮的「愛情十克拉-心心相印」曲奇巧酥夾心，以如「花」般綻放的姿態，讓人驚艷。至於口味則是原味曲奇＋福源花生醬夾心ＶＳ鐵觀音茶曲奇＋鐵觀音奶油夾心，經典奶香ｖｓ茶香馥郁，選擇多，讓甜品控可以各取所愛。
工策會說明，十大伴手禮網路票選活動，自11月10日起至12月1日止，民眾下載並註冊登入「台中通暨購物節APP」，點擊購物節活動首頁輪播的臺中市十大伴手禮網路票選橫幅，投票完成並填寫抽獎資訊，有機會得到伴手禮禮盒。