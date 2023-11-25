九如橋拆除明起分階段封閉施工　警籲用路人改駛替代道路

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另於工區周邊中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等大範圍改道動線設置夜間LED改道牌面、宣導紅布條及引導指示立牌以提醒民眾利用參考，相關封閉路口及期程如下，籲請用路人避開施工路段，提前行駛替代道路。
九如橋拆除施工封閉路口管制期程：
一、【11月26日0時】啟動九如橋封橋作業及富邦馬拉松賽事(由交管人員視狀況由鼓山區往三民區方向開放1車道供民眾通行)、當日15時後至12月3日拆除九如三、四路與同盟三路、河西一路口陸橋，封閉該2處路口及九如橋兩端進出口並管制人車通行。
二、【12月4日至12月8日】拆除九如四路與翠華路口陸橋，封閉該路口及九如橋兩端進出口管制人車通行，並開放九如三、四路與同盟三路、河西一路口人車通行。
三、【12月9日至113年1月12日】拆除九如三、四路路段上方陸橋及引道，封閉九如橋兩端進出口並開放九如四路與翠華路口人車通行。
四、【12月27日至113年3月20日】拆除愛河段原陸橋。
高市警呼籲，九如橋施工期間請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行，並請遵循現場執行交管勤務的警、義交指揮通行，以縮短您寶貴的行車時間及維護通行安全。