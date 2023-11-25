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九如橋拆除明起分階段封閉施工　警籲用路人改駛替代道路

▲針對高雄鐵路地下化後最後一座陸橋【九如橋】改建工程，預定於明天零時起進行分階段管制，預計於115年完工通車。(圖／高市交通大隊提供)
▲針對高雄鐵路地下化後最後一座陸橋【九如橋】改建工程，預定於明天零時起進行分階段管制，預計於115年完工通車。(圖／高市交通大隊提供)

記者郭凱杰／高雄報導

針對高雄鐵路地下化後最後一座陸橋【九如橋】改建工程，高市府工務局新工處預定於明(26)日上午高雄富邦馬拉松活動結束後，利用非汛期期間進行舊橋拆除，零時起進行分階段管制，而恢復平面道路及橋梁改建工程，預計於115年完工通車。高市交通大隊也提醒用路人，九如橋施工期間請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行。

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▲九如橋拆除明起分階段封閉施工 警籲用路人改駛替代道路。(圖／高市交通大隊提供)
▲九如橋拆除明起分階段封閉施工 警籲用路人改駛替代道路。(圖／高市交通大隊提供)
同時，為維持施工順利及強化替代道路交通順暢及行車秩序，高市警局配合該項工程，將於相關重要交通節點規劃派遣警義交全天候執行工區周邊及替代道路疏(引)導及管制工作。

▲高市交通大隊也提醒用路人，九如橋施工期間請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行。(圖／高市交通大隊提供)
▲高市交通大隊也提醒用路人，九如橋施工期間請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行。(圖／高市交通大隊提供)
另於工區周邊中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等大範圍改道動線設置夜間LED改道牌面、宣導紅布條及引導指示立牌以提醒民眾利用參考，相關封閉路口及期程如下，籲請用路人避開施工路段，提前行駛替代道路。

九如橋拆除施工封閉路口管制期程：

一、【11月26日0時】啟動九如橋封橋作業及富邦馬拉松賽事(由交管人員視狀況由鼓山區往三民區方向開放1車道供民眾通行)、當日15時後至12月3日拆除九如三、四路與同盟三路、河西一路口陸橋，封閉該2處路口及九如橋兩端進出口並管制人車通行。

二、【12月4日至12月8日】拆除九如四路與翠華路口陸橋，封閉該路口及九如橋兩端進出口管制人車通行，並開放九如三、四路與同盟三路、河西一路口人車通行。

三、【12月9日至113年1月12日】拆除九如三、四路路段上方陸橋及引道，封閉九如橋兩端進出口並開放九如四路與翠華路口人車通行。

四、【12月27日至113年3月20日】拆除愛河段原陸橋。

高市警呼籲，九如橋施工期間請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行，並請遵循現場執行交管勤務的警、義交指揮通行，以縮短您寶貴的行車時間及維護通行安全。

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