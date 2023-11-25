吳佩慈步安以軒後塵！百億富商男友列賭博案主謀 親戚遭判8年半
45歲女星吳佩慈與大陸富商男友紀曉波交往，在未登記結婚的前提下，自2014年起生下2子2女，定居在香港當貴婦，享受豪奢的生活，但她的男友近年深陷債務困境，遭人在街頭貼海報追債，指控「人血饅頭！借錢借到人間蒸發」，近日中國官方繼逮捕賭場大亨周焯華（洗米華）及安以軒老公陳榮煉後，又查獲一起跨境賭博集團，罪犯崔麗梅遭判刑8年半，主謀紀某某則另案處理，陸媒新聞指稱，該案主謀紀某某疑似就是吳佩慈的男友紀曉波，崔麗梅則是他的親戚。
記者江芷稜／綜合報導
據新華社報導，北京市人民法院公告，這個不法集團以紀某某為主謀，組成15人犯罪集團，在中國北京及多個省市進行違法行為，崔麗梅涉及開設賭場罪，一審判處有期徒刑8年6個月，並處罰金20萬人民幣，主謀紀某某則是組織崔麗梅等3人在境外開設賭場，並有採取暴力、威脅索討債務等行為，被法院以另案處理。
安以軒老公陳榮煉去年涉入非法賭場案件，一審遭判刑14年，這次紀曉波如同安以軒老公陳榮煉案件，法院並未直接點出紀某某是何人，但大陸媒體報導他正是吳佩慈的男友、在港澳的知名賭場大亨紀曉波，崔麗梅是其阿姨，也是紀曉波的生意夥伴。紀曉波近年頻傳財務風波，經營的飯店因疫情受影響周轉失靈，而吳佩慈因與他未有婚姻關係，反而避免受風波影響。
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