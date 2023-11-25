金馬紅毯／吳慷仁小啾啾超加分！讚爆邵雨薇戰袍 要不到愛的親親
吳慷仁和陳澤耀率領《富都青年》在今（25日）晚步第60屆上金馬獎星光紅毯，吳慷仁以俐落的油頭，一襲穩重西裝大配可愛的黑色蝴蝶結，大方又帥氣。他受訪時還開起玩笑：「今天沒量血壓怕不準！」吳慷仁已知女友邵雨薇的禮服，相當滿意比出讚的手勢。陳澤耀也和準影帝吳慷仁互搭，配上可愛的黑色蝴蝶結，透露出發前老婆有給鼓勵的一吻。
記者蔡依庭、吳雨婕／台北報導
吳慷仁出家門前沒有收到邵雨薇的愛的親親，不過來自馬來西亞的陳澤耀羞說：「 離開飯店前（老婆）親了一下和相擁，她跟我說要保持笑容，睡得很好。」但被吳慷仁爆料：「他睡得不好啦！」
邵雨薇不知男友的紅毯戰袍，吳慷仁自認今天是「很傳統」，就是要配合金馬獎，要隆重一點。
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，頒獎典禮準時於19時舉行，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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