名家論壇》錢震宇／君悅現形記

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郭台銘嘴裡說的是他包下行政套房給三人會談、訂了多少房間買到隔天、準備多少點心給媒體，卻始終聽不到他真心誠意地說「今天就是要促成藍白合作」。不要說台下媒體錯愕，就連觀看直播的網友都說，郭董是不是搞錯場合了？
老實說，要不是因為藍白合，郭台銘的場子會有這麼多媒體？
傻眼的是，會談到一半，郭台銘突然離場，轉身跟賴佩霞離開會場，跑去喝咖啡，一副不關我事的態度，更讓大家莫名其妙。今天誰是主人？誰邀請侯友宜來的？
再談柯文哲吧！柯文哲動輒嗆聲自己是最強的，進場時不但跟在郭台銘後面，態度憋扭、感覺矮了郭台銘一截。ㄟ不對啊！最愛講民調的柯文哲不是都贏過郭台銘嗎？怎麼讓郭台銘做大哥？不是你做大哥？對外常常嘲諷侯友宜的柯文哲，怎麼遇到了郭台銘就惦惦？
柯文哲先是要侯友宜到郭台銘家裡談，後來又說約去飯店房間談，說來說去，就是不到馬辦。他寧願讓外界覺得是密室協商、是黑箱作業、是喬事情，也不願意讓公正客觀的馬總統公開見證。之前把公開透明掛在嘴上的柯文哲，為何放棄理念、自我閹割，是為了錢？為了權？還是為了利？
走到最後，很遺憾看到事態是這樣的發展。柯郭要侯友宜到場、要馬總統移駕、要配合會談地點，侯友宜都做了。侯友宜唯一堅持的就是「公開透明」、「回到六點政黨協商共識」兩點，絕不退讓。
大多數人不希望看到藍白合破局，但更多的人不希望看到藍白雙方為了合作而失去人格及堅持，尤其是面對貪腐黑金的民進黨，更應該強硬地捍衛理念與價值。
郭台銘是總統參選人，不是裁判，讓馬總統配合他，還枯等一整天，他的行為與言行明顯失態；柯文哲是要談合作，不是要來嗆堵，不認六點協議，堅持要當正的，也已經失格。
選舉過程是觀察政治人物最好的時候。霸氣的郭台銘、傲氣的柯文哲、正氣的侯友宜，加上義氣的馬英九、底氣的朱立倫，滿場的媒體成了見證，彷彿開了首場總統辯論會一般，以戲劇性的方式結束了藍白合這場大戲。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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