金馬紅毯／許光漢賣弄性感裡面沒穿 林柏宏「不敢相信」迷倒全場
許光漢、林柏宏今（25日）晚步上第60屆金馬獎紅毯，《關於我和鬼變成家人的那件事》CP一現身不負眾望尖叫聲四起，等待已久的粉絲瘋狂喊「林柏宏、許光漢」，榮登最高人氣。雙帥也很夠意思，林柏宏身穿中規中矩西裝、梳起油頭，帥氣滿分；許光漢小露性感，西裝外套裡面沒穿，笑說：「非常的感動，劇組就像家人，非常開心完成這電影，又來到金馬獎，真的是很榮幸。」許光漢則許願：「希望以後常來（金馬獎）！」
記者蔡依庭、黃雅琪／台北報導
許光漢的一堆粉絲老早就在紅毯等他現身，他受訪時說：「入圍對我來講就是很大的肯定，很開心能能入圍這麽多項，像柏宏說的，我們就很像一家人，希望以後可以常來。」一講完尖叫聲又來了。許光漢、林柏宏還現場表演「流動愛心」，迷倒現場所有粉絲，最後林柏宏也不忘來一句：「不敢相信！」
許光漢今晚不緊張，像是來交朋友一樣，笑說：「覺得可以認識到很多人。」不過他出門前特別洗了精油澡，讓自己更加放鬆，然後再度表示入圍的開心；林柏宏則有睡滿8小時，早上還有空帶愛犬「水哥」遛狗。他們也相信，片中的冥婚環節，會給他們助力：「會旺」！
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